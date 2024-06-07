هبة الفقي ومحمد العزام ينشدان «بِرقّة البدر»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول أمسية شعرية بعنوان «برقة البدر» اشترك فيها الشاعران: محمد العزام وهبة الفقي، وقدمتها الإعلامية ماريا محيي الدين، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي، وجمهور من الأدباء ومحبي الأدب، وقد تخلل إلقاء الشاعرين فقرات موسيقية عزفها الفنان الدكتور محمد قسطاوي، وكذلك أنجز الخطاط خليفة الشيمي على إيقاع الأمسية لوحتين خطيتين تحمل كل منهما بيتين من قصائد الشاعرين، فكانت ليلة من إبداعية متعددة الفضاءات.

وقرأت هبة الفقي قصائد عدة، جالت فيها بين الوطن والحب ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما قرأته قصيدة «شوق يصدح من حراء»، تقول فيها: تَكَدَّرَتِ الْحياةُ فَكُنْتَ فَجْرًا/يُحَلِّقُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ الصَّفاءُ/ وفُتِّحَتِ الْجِنانُ بِكُلِّ وادٍ/ وأيْنَعَ خَلْفَ خُطْوَتِكَ الْإِباءُ/ وُلِدتَ فَكُنْتَ خَيْرَ النّاسِ خَلْقًا/ وَمِنْكَ الْخَيْرُ يولَدُ والْبَهاءُ/ خَتَمْتَ الرُّسْلَ لكِنْ فيكَ يَبْقى/ لِكُلِّ بَشائِرِ اللهِ ابْتِداءُ/ لَكَمْ حَنَّتْ لِصُحْبَتِكَ الّلَيالي/ وكَمْ ناداكَ في شَوْقٍ حِراءُ!.

وأما الشاعر محمد العزام، فقرأ قصائد عدة في التأمل وفلسفة الإنسان والوطن، ومما قرأه من قصيدة «وطفت بلاداً في حياتي كثيرةً»: أُلوِّنُ أوراقَ الوجودِ بِلَهفتي/ وأملأُ كأسَ القلب مِن كرمة الحِسِّ/ سأمضي بأنهاري التي بين أضلعي/ وإن ضجت الصحراء تحتي من اليُبْسِ/ بلادي قلبي، كلُّ نبضٍ حدودُها/ جهاتي: حيث أختار أنْ ينتشي حدْسي.