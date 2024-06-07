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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم دورة «إعداد خطة تصنيف الوثائق»

جانب من الندوة (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية بعنوان: «إعداد خطة تصنيف الوثائق في الجهات الحكومية»، وذلك في إطار الخطة السنوية للأرشيف والمكتبة الوطنية، لتدريب وتأهيل الموظفين الحكوميين على الأساليب والمنهجيات والإجراءات المتبعة لتنظيم الوثائق في الدولة.
وأكد خبير الأرشفة الدكتور سفيان بوحرات، أن هذه الدورة تهدف إلى نقل المعرفة، فيما يتعلق بطرق خطط التصنيف الوظيفي بناء على مراحل التحليل والتصميم لهذه الأدوات الأساسية لحوكمة تنظيم الوثائق.
تناولت الدورة محاور اتصلت بالهدف من التصنيف والجوانب القانونية، ومنهجية إعداد خطة التصنيف الوظيفي، وتطبيقها ورقياً وإلكترونياً، وقد عرضت الدورة عينات من خطط التصنيف المختلفة، وشرح المحاضر خطة التصنيف الوظيفي للوثائق المشتركة في الجهات الاتحادية. شارك في الدورة أكثر من 100 موظف من مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وقد أشادوا بما حفلت به الدورة من معلومات علمية وتطبيقية، وقد أبدى المشاركون رغبتهم في تكرار مثل هذه الدورات المتخصصة التي تعزز علوم الأرشفة والتوثيق لدى المعنيين في هذا الميدان.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
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