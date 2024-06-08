«جمعة الماجد» ينظم محاضرة عن تطبيقات التعهيد الجماعي

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، محاضرة بعنوان «تطبيقات التعهيد الجماعي، (Crowdsourcing) في التوثيق الرقمي للتراث الثقافي: الفرص والتحديات»، حاضر فيها الدكتور عماد عيسى صالح، أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات في جامعة حلوان، ونائب رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف في جمهورية مصر العربية.

تحدث د. عماد عيسى في محاضرته عن مفهوم مصطلح «التعهيد الجماعي» من خلال العرض الذي قدمه، حيث عرَّف التعهيد الجماعي (Crowdsourcing) بأنه إسناد مؤسسة ما إلى جهات خارجية لأداء بعض أعمالها بالنيابة عنها، لأسباب أو محددات زمنية وبشرية ومالية.

وقد ناقشت المحاضرة، التي أقيمت (عن بُعد)، كيفية استثمار خبرة وذكاء جمهور المستخدمين من شبكة الإنترنت في جمع مصادر التراث وتوثيقها لتيسير البحث عنها واسترجاعها، وذلك من خلال التعريف بالتعهيد الجماعي وأنواعه، واستعراض أبرز النماذج التطبيقية والممارسات على المستويين العالمي والعربي في مجال توثيق التراث الثقافي.

وقد اختتمت المحاضرة بطرح الإشكاليات والتحديات التي يجب مراعاتها عند الشروع في مثل هذه المشروعات، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور المشارك عبر المنصة، حيث طرحوا العديد من الأسئلة على المحاضر، والذي بدوره أجاب عليها.