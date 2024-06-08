لوحات السعودي.. «أنسنة» الجماد

أحمد عاطف (القاهرة)

يطرح الفنان التشكيلي مدحت السعودي مبدأ «أنسنة» الجماد في لوحات مجموعته الفنية الجديدة، التي تضم 46 عملاً متنوعاً في تقنياتها وخاماتها، وتمزج شخصيات اللوحات بين العرائس الخشبية في شكلها والجسد البشري.

يقول مدحت السعودي، إنه اعتمد على الألوان الصريحة وتدرجات اللون الواحد وقلل من التداخلات اللونية، لمنح كل لوحة فكرة أكثر وضوحاً وعمقاً، فلكل عمل لون رئيسي صريح يختلف باختلاف فكرة اللوحة بين الألوان الساخنة والباردة.

تظهر في بعض اللوحات عرائس المسرح الخشبية و«مانيكان» عروض الأزياء، لكنه أضاف لتلك النماذج الجامدة مشاعر إنسانية كالسعادة والحزن والملل، دون أن يستخدم ملامح الوجه في إظهار المشاعر، بل يعتمد على الوضعيات التشريحية ليعكس ما بداخل الجسد الجامد.

وأوضح السعودي أنه في إحدى اللوحات تظهر العروس الخشبية منسجمة وهي تلعب الباليه في أعماق البحر، وفي عمل آخر ترقص حالمة في شرفة مع الطيور، وهناك لوحة لتماثيل كأنها تشكو الإهمال والنسيان. وتحكي إحدى اللوحات قصة شخصين انقطع الحوار بينهما، وأصبحا في عالمين منعزلين رغم أنهما في نفس الغرفة، وما تلك الأفكار إلا انعكاسات وحكايات حياتية.

وتتأثر أعمال المجموعة ببيئة مدينة الإسكندرية، حيث يعيش التشكيلي، وينعكس ذلك على الأماكن العامة للشخصيات والدلالات المختلفة التي تفسرها عين المشاهد.

عمق وغموض

عن استخدامه للأشكال الهندسية خاصة المثلث، يوضح السعودي أنها تمنح اللوحة عمقاً، ففي بعض اللوحات تجسد الطيور، وفي لوحات أخرى تكون أسماكاً، حتى إنها تجسد رأس الشخصية في عدة لوحات فهو الشكل الغامض باللوحة، وما يطرح من تساؤلات.