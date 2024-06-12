الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تجارب شعرية عربية في «منتدى الثلاثاء»

جانب من الأمسية (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:04

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
محمد بن راشد: إعلاء القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع

أقام بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية مساء الثلاثاء 11 يونيو 2024، شاركت فيها تجارب شعرية عربية مميزة، صدحت بأنغام قوافيها على منصة بيت الشعر بالشارقة. شارك في الأمسية التي جاءت ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، كل من الشاعر السوري مصطفى الحاجي، والشاعر اليمني رعد أمان، والشاعر الموريتاني ألبو ولد محفوظ، وقدمها رغيد جطل، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي، مدير البيت، وعدد من الوجوه الأدبية والأكاديمية، من شعراء ونقاد، كما حضرها جمهور غفير اكتظت به قاعة البيت، وكان تفاعله مع القصائد والشعراء لافتاً.
بدأت الأمسية بتقديم رغيد جطل، الذي ثمن عالياً جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للقصيدة والهوية العربية، كما أثنى على دعم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة للإبداع والمبدعين.
افتتحت القراءات الشعرية بالشاعر السوري مصطفى الحاجي، الذي صال وجال في سماء التأويل، متخذاً من اللغة وسيلة للوصول إلى الصورة والتحليق في الخيال، وقرأ نصوصاً مفعمة بالجمال، محملة بالهم الذاتي واشتراكه مع الآخر في رحلة البحث عن الذات.
أما الشاعر رعد أمان، فقرأ نصوصاً عبرت عن الانتماء للأرض والوطن، وطافت بمشاعرها في أمداء الانتماء، بلغة شفيفة رشيقة. واختتم القراءات الشعرية الشاعر الموريتاني ألبو ولد محفوظ، الذي قرأ نصوصاً فيها من التساؤلات الذاتية، ما يعبر عن الإنسان وعن اللغة التي تفيض حباً للتعبير عن مواجد الشاعر ورؤيته ورحلته. وفي نهاية الأمسية، كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء ومقدم الأمسية، وتم توزيع شهادات التكريم.

الإمارات
الشارقة
منتدى الثلاثاء
بيت الشعر
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
اليوم 01:26
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:26
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
اليوم 01:26
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
اليوم 01:26
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©