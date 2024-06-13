مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يشارك في «ملتقى الأرشيف الأول»

دبي (الاتحاد)

شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في النسخة الأولى من «ملتقى الأرشيف الأول»، تحت شعار «نحو أرشيف مستدام»، والذي أُقيم برعاية المجلس البلدي، وبلدية مدينة الذيد وبتنظيم من قسم الوثائق التنظيمية، وذلك في إكسبو الذيد بالشارقة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية في الدولة.

دور حيوي

بهذا الخصوص، أشارت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن "المشاركة تجسّد التزامنا بالحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز قطاع الأرشيف، والتعرّف على أحدث التقنيات والممارسات في مجال الأرشفة وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال".

وأكدت بن حريز أن الملتقى يمثل فرصة للمتخصصين والمهتمين لتبادل المعلومات والمعرفة في مجال الأرشفة، وعرض أفكارهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير العلوم الأرشيفية، حيث تعدّ المحافظة على المعلومات أمراً حيوياً في عصرنا الرقمي، لما لها من دور حيوي في الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتوثيق الأحداث والتجارب، ما يتيح للأجيال القادمة فهم تطور المجتمع والتعلّم من تجاربه، كما أنه مصدر مهم للبحث الأكاديمي والعلمي.

منصة ذكية

شملت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منصة رقمية تتضمن آخر وأهم إصدارات المركز في مجالي الثقافة والتراث، وركناً خاصاً بمبادرة "وثيقتي" يحتوي على معرض مصغر لعرض بعض الوثائق التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من الصور لأهم الفعاليات والبطولات التراثية المُنظمة من قبل المركز.