الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يشارك في «ملتقى الأرشيف الأول»

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يشارك في «ملتقى الأرشيف الأول»
13 يونيو 2024 19:35

دبي (الاتحاد)
شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في النسخة الأولى من «ملتقى الأرشيف الأول»، تحت شعار «نحو أرشيف مستدام»، والذي أُقيم برعاية المجلس البلدي، وبلدية مدينة الذيد وبتنظيم من قسم الوثائق التنظيمية، وذلك في إكسبو الذيد بالشارقة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية في الدولة.
دور حيوي
بهذا الخصوص، أشارت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن "المشاركة تجسّد التزامنا بالحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز قطاع الأرشيف، والتعرّف على أحدث التقنيات والممارسات في مجال الأرشفة وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال".
وأكدت بن حريز أن الملتقى يمثل فرصة للمتخصصين والمهتمين لتبادل المعلومات والمعرفة في مجال الأرشفة، وعرض أفكارهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير العلوم الأرشيفية، حيث تعدّ المحافظة على المعلومات أمراً حيوياً في عصرنا الرقمي، لما لها من دور حيوي في الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتوثيق الأحداث والتجارب، ما يتيح للأجيال القادمة فهم تطور المجتمع والتعلّم من تجاربه، كما أنه مصدر مهم للبحث الأكاديمي والعلمي.
منصة ذكية
شملت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منصة رقمية تتضمن آخر وأهم إصدارات المركز في مجالي الثقافة والتراث، وركناً خاصاً بمبادرة "وثيقتي" يحتوي على معرض مصغر لعرض بعض الوثائق التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من الصور لأهم الفعاليات والبطولات التراثية المُنظمة من قبل المركز.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الأرشيف
آخر الأخبار
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:33
كين يكشف فحوى رسالة توماس مولر الشخصية له
الرياضة
كين يكشف فحوى رسالة توماس مولر الشخصية له
اليوم 21:19
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلا بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلا بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 20:54
منصور بن زايد يستقبل عددا من مسؤولي نادي مانشيستر سيتي لكرة القدم
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل عددا من مسؤولي نادي مانشيستر سيتي لكرة القدم
اليوم 20:44
عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©