ضاحي خلفان يتسلم نسخاً من إصدارات «تريندز» البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في مكتبه، وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وتسلّم منه نسخاً من إصدارات «تريندز» البحثية المعرفية.

واطلع معاليه خلال استقباله الوفد الذي ضم عدداً من رؤساء القطاعات ومديري إدارات المركز، على أهم الإصدارات في نشر المعرفة وقراءة الأحداث واستشراف مآلاتها ومستقبلها، مؤكداً ضرورة وأهمية مواجهة الفكر بالفكر، مثمناً دور «تريندز» في هذا المجال. وقال معاليه إن البحث العلمي يشكل المصدر الأول والأهم للمعرفة، مثمناً الدور الذي يقوم به «تريندز» في تمكين الباحثين الشباب، وصقل مهاراتهم.

بدوره، عبر الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز عن سعادته بالتعاون البحثي مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وتسليمه عدداً من إصدارات «تريندز» المعرفية، كما تقدم بالشكر لمعاليه على ثقته في مركز تريندز، والتعاون البحثي الجاري بين الجانبين.

وذكر الدكتور العلي أن «تريندز» يعمل على تمكين الشباب المواطنين الباحثين، بما يرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة قادرة على حفظ المكتسبات، وتحقيق الإنجازات.