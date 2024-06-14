مكتبة محمد بن راشد.. إنجازات استثنائية في الذكرى الثانية لافتتاحها

دبي (الاتحاد)

حققت مكتبة محمد بن راشد العديد من الإنجازات والنجاحات، التي ساهمت في ترسيخ مكانتها كمركز ثقافي ومعرفي بارز في دولة الإمارات، حيث استقطبت منذ افتتاحها وحتى الوقت الحالي ما يقارب من مليون و500 ألف زائر من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، لتؤكد على دورها الرائد ورؤيتها المتفردة في قيادة وتعزيز المشهد والحراك الثقافي والمعرفي المحلي، وتشكل مركزاً مجتمعياً وثقافياً وترفيهياً يلبي طموحات جميع أفراد المجتمع.

وشهدت المكتبة زيادة ملحوظة في عدد الكتب المضافة إلى مجموعتها المعرفية، حيث وصل عدد الكتب المضافة باللغة العربية إلى أكثر من 225,300 كتاب جديد، إلى جانب تزايد عدد الكتب بغير اللغة العربية، التي بلغ عددها ما يقارب 54,000 كتاب جديد.

ومن بين إنجازاتها الرائدة، نظمت مكتبة محمد بن راشد قرابة 500 فعالية متنوعة منها ثقافية وعلمية وفنية وأدبية ولمختلف الفئات العمرية وباللغتين العربية والإنجليزية، حيث شملت هذه الفعاليات سلسلة من ورش العمل، والندوات، والأمسيات الأدبية، والمعارض الفنية، التي ساهمت في تعزيز المشهد الثقافي في دولة الإمارات.

منارة الثقافة والمعرفة

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «فخورون بما حققناه من إنجازات خلال الفترة الماضية، في إطار رؤيتنا وتطلعاتنا لأن تكون مكتبتنا منارة الثقافة والمعرفة والإبداع، ولنسهم في بناء جسر من التواصل بين الثقافات المختلفة مدعمًا بالابتكار والإبداع»، مضيفًا «نجدد التزامنا بمواصلة العمل على توسيع آفاق شراكاتنا الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، ليظل اسم مكتبة محمد بن راشد علامة فارقة في سماء الثقافة والمعرفة على مستوى العالم».

واستقبلت مكتبة محمد بن راشد، والتي تشكل اليوم أحد أبرز معالم دبي الثقافية، أكثر من 200 وفد رسمي رفيع المستوى من داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات والعالم، إلى جانب المساهمة في تبادل الخبرات والمعرفة وتوثيق العلاقات الثقافية.

كما وقّعت أكثر من 10 مذكرات تفاهم والعديد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية وثقافية، ومراكز بحثية، وجهات ومؤسسات حكومية وخاصة، بما يعكس التزامها الراسخ بتعزيز العلاقات المؤسسية وتطوير المبادرات المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم البرامج الثقافية والتعليمية المشتركة، والتوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي.

«عالم يقرأ» و«عالم بلغتك»

في إطار سعيها لتعزيز الثقافة والمعرفة، أطلقت مكتبة محمد بن راشد، مبادرة «عالم يقرأ» بالتعاون مع دور النشر المحلية، والمؤسسات التي لها إصدارات خاصة، والكتّاب والمؤلفين، لدعم وإثراء المكتبات المدرسية والمراكز والنوادي والمقاهي القرائية والدوائر الحكومية، حيث ساهمت المبادرة منذ انطلاقها وحتى يونيو 2024، في إهداء أكثر من 77 ألف كتاب للعديد من المؤسسات والجهات.

كما أطلقت مبادرة «عالم بلغتك»، والتي تشكل مشروعاً معرفياً يهدف إلى إزالة الحواجز بين الثقافات المختلفة وجعلها مفهومة لزوارها وجمهورها من الجنسيات واللغات المختلفة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والثقافية وفي إطار رؤيتها لخلق بيئة من التواصل الفعّال.

تهدف المبادرة إلى مساعدة القرّاء والباحثين على قراءة وسماع بعض الكتب المطبوعة والرقمية في المجالات والتخصصات المختلفة الموجودة في المكتبة بعدة لغات من حول العالم، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مشاركات محلية ودولية

على صعيد الحضور العالمي، شاركت مكتبة محمد بن راشد في معرض «جيتكس جلوبال»، و«كونجرس المجلس الدولي للأرشيف»، بالإضافة إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض الشارقة للكتاب، ومعرض الشارقة القرائي للأطفال، وقمة الإعلام العربي، إلى جانب مشاركتها دوليًا في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات (IFLA2023)، ومعرض بولونيا لكتاب الأطفال 2023، ومعرض الدوحة للكتاب في قطر، والمهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا.

كما حرصت على تنظيم العديد من معارض داخل أروقتها، والتي تسلط الضوء على محتواها المعرفي المتنوع وتحاكي من خلالها أجندة أحداث وفعاليات دولة الإمارات العربية المتحدة.