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التعليم والمعرفة

«برسي كوكس والسياسة البريطانية في الخليج العربي».. محاضرة نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية

جانب من الحضور (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة بعنوان «برسي كوكس والسياسة البريطانية في الخليج العربي»، وجاءت هذه المحاضرة في إطار تطلعاته إلى إثراء مجتمعات المعرفة، إذ ترك برسي كوكس المعتمد السياسي بصمته في السياسة البريطانية التي أثّرت في طبيعة المخططات البريطانية وأهدافها التي تجسدت في عقد الحكومة البريطانية المؤتمرات، وإرسال المبعوثين البريطانيين إلى شيوخ الخليج العربي بهدف استمالتهم إلى جانب بريطانيا، وسلطت المحاضرة الضوء على نشاط كوكس الذي اتخذ مظاهر متعددة لتنفيذ السياسة البريطانية وتحقيق أهدافها.
وناقشت المحاضرة التي ألقاها الباحث في تاريخ الخليج والجزيرة العربية مصطفى الخطيب، المرحلة الأولى من العمل الدبلوماسي لبرسي كوكس في الخليج العربي، وأوضح أن برسي كوكس عمل معتمداً سياسياً في مسقط من عام 1899 إلى عام 1904م.
وأشار الباحث إلى أن الأثر الذي تركه كوكس يعدّ نموذجاً لأثر الشخصيات في مسار السياسة البريطانية والمساهمة فيها، وأيّد الباحث الحقائق التي أوردها في محاضرته بالوثائق التاريخية مما يحتفظ به الأرشيف والمكتبة الوطنية في أرشيفاته وبين إصداراته، مما يعزز مصداقية المعلومات التي وردت في المحاضرة، وأهمية المرحلة التاريخية والسياسية. وبهذا شكلت المحاضرة إضاءة على مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ المنطقة.
وأكدت المحاضرة أن نجاح كوكس في مهمته في منطقة الخليج كان له صدى كبير في لندن، ما أهله ليكون مقيماً سياسياً في بوشهر، ومن خلال هذا المنصب قام بدور مهم في ضمان انتصار بريطانيا في الحروب التي خاضتها في المنطقة خلال أحداث الحرب العالمية الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يقدم في محاضراته وندواته وإصداراته المتخصصة معلومات دقيقة وموثقة عن تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحسبما أكدته الوثائق التاريخية، وقد جاءت هذه المحاضرة المتخصصة لتسلط الضوء على صفحة مهمة في تاريخ منطقة الخليج العربي.

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