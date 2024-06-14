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التعليم والمعرفة

برنامج حافل لـ«تريندز» في «بكين الدولي للكتاب 2024»

محمد العلي
15 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجناح خاصّ في «معرض بكين الدولي للكتاب 2024» الذي تنطلق فعالياته يوم 19 يونيو 2024 وتستمر 5 أيام، في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية، حيث يعرِض عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة.
وسيدشن تريندز على هامش المعرض مكتبه السادس على مستوى العالم في بكين، وذلك بهدف دعم التواصل المعرفي بين مراكز الفكر، إقليمياً ودولياً. 
وفي أول أنشطة المكتب الجديد، ينظم تريندز حلقة نقاشية بعنوان «الصين ودول الخليج العربية.. ترسيخ علاقات التعاون والشراكة»، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين من المنطقة والصين.
كما سيدشن «تريندز»النسخة الصينية من مؤشر نفوذ جماعة الإخوان المسلمين الدولي. 
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن جولة تريندز الصينية والمشاركة في «بكين الدولي للكتاب»، هذا العام، تأتي في إطار حرصه على الوجود في المحافل الثقافية العالمية، وفي القلب منها بكين، حيث جمهور جديد ومتعدّد، ما يشكل منصّة مهمة للالتقاء بالمثقفين والناشرين والكتّاب.
وقال الدكتور العلي: «إن حرص تريندز على الوجود في معرض بكين الدولي للكتاب، وغيره من المعارض العالمية، يهدف من خلال رؤيته وتوجهه العالمي إلى الانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية والفكرية والبحثية في المنطقة والعالم، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة معها في المجالات التي تخدم البحث العلمي الرصين، وتسهم في نشر المعرفة التي تصنع المستقبل، وتُواجه الفكر المنحرف والكراهية، وتنشر قيم الخير، والسلام، والتعايش، والتسامح».

معرض بكين الدولي للكتاب
بكين للكتاب
بكين
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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مركز تريندز
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