«برلتراس».. تحذير من توحّش الإنسان

شعبان بلال (القاهرة)

بمشهد هادئ ينذر بظلام مُهدد، وانتهاء بصراخ يعبر عن قضاء آلة الشر على كل ما هو إنساني، تدور رواية «برلتراس» للكاتب التونسي نصر سامي حول عالم غريب يسيطر عليه شر خفي يحوّل البشر إلى «حيوانات»، فيصبح الرجال أحصنة والنساء بجعاً، وتتناول الرواية بأسلوب رمزي قضايا معاصرة كزيف الديمقراطية، العنصرية، وطغيان المادة والتي تهدد الإنسانية في العصر الحديث.

اختار الكاتب «برلتراس» عنوانا للرواية، تلك الكلمة المشتقة من الكلمتين العربيتين «برّ» و«أطراس» لتصف عالم الرواية المغلق القاسي والمحكوم بالظلم على كل من يقطنه، فهو مكان يُحرم فيه الإنسان من حريته وكرامته، ويصبح فيه مجرد رقم مُسلسل فاقداً للهوية.

واقع تاريخي

ويقول الكاتب نصر سامي، إن روايته تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحالة تجسد واقعاً تاريخياً عاماً أم أنها تحذير من مخاطر محتملة في مستقبل العالم، كزيادة انتشار الظلم، وتقلص الحقوق الإنسانية وتحول الإنسان إلى حيوان، مما يُشبه ظروفاً تاريخية عاشتها دول أخرى.

وأضاف أنه ينقل حالة من اللامبالاة تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية، وهو ما حدث في حقب زمنية سابقة أدت إلى كوارث، وتسلط الضوء على مخاطر تحول الإنسان إلى وحش، كما حدث في حروب تاريخية مُروعة.

تُبرز «برلتراس» دور الشعر كأداة مقاومة للزوال والمحو في مواجهة قوى الشر، حيث يتمسك أبطال الرواية بكتابة تراثهم الشعري معتبرين ذلك فعلاً مقاوماً للوحشية التي تحيط بهم، ويوضح الكاتب أن الرواية تسريد لأكثر من 250 صفحة و128 قصيدة عربية قديمة من شعر المفضليات، وأن اختياره للشعر كأداة مقاومة لارتباطه بالوجدان وسهولة تداوله، كونه فناً يجعل الإنسان أكثر إنسانية وإبداعاً، وله دور مؤثر في الحفاظ على الهوية في ظل الظروف الصعبة.

شخصية البطل

حكاية بطل الرواية بسيطة فقد أضاع ولديه ليتنقل بحثاً عنهما ويلتقي شخصية غامضة ومثيرة ليقضيا سوياً حياتهما، ومن خلال الأحداث تظهر شخصية البطل (أمجد)، كرمز معقد يمثل جوانب مختلفة من النفس الإنسانية. ويختتم سامي «يتأثر أمجد بعمق بما يحدث في برلتراس، وينخرط في خدمة الوحوش الحاكمة للمدينة، ويصبح جزءاً من ماكينة الفساد والعنف، ورغم انخراطه في الشر، تبقى شخصيته متطورة وشديدة العمق».