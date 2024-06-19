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«الناشر الأسبوعي» تحاور الروائية المدغشقرية ميشيل راكوتسون

غلاف المجلة
20 يونيو 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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حاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» الروائية المدغشقرية ميشيل راكوتسون التي أكدت أنها «مفتونة بالثقافة العربية».
وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد الجديد، حيث جاء فيها «تواصل الشارقة تدوين إنجازات ثقافية تشكّل جسوراً حيوية بين الثقافة العربية وثقافات الشعوب في العالم، بتوجيه من الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ووفق رؤية سموه الثقافية».
وأضاف العامري «برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تجلّى عمل الوفد بتناغم وانسجام وحيوية ومسؤولية، بما يليق بحجم المشاركة ودلالاتها».

مدغشقر
الإمارات
الناشر الأسبوعي
الشارقة
الثقافة العربية
أحمد بن ركاض العامري
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