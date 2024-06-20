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التعليم والمعرفة

«دبي الدولي للكتابة» يختتم المرحلة الأولى من ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال

«دبي الدولي للكتابة» يختتم المرحلة الأولى من ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال
20 يونيو 2024 21:41

دبي (وام)
اختتم برنامج دبي الدولي للكتابة أحد أبرز المبادرات المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أولى مراحل ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال التي أُقيمت أنشطتها حضوريا في مكتبة محمد بن راشد على أن تستكمل المرحلة الثانية افتراضياً إلى حين انتهاء المنتسبين العشرة من إنجاز أعمالهم. 
وأوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن نجاح هذه الورشة حتى الآن يعكس اهتمام المؤسسة بتنمية الحس الإبداعي لدى المشاركين وتشجيعهم على إطلاق خيالاتهم، ويؤكد حرصها على تطوير مهارات الرسم الفني لقصص الأطفال لديهم باستخدام الأساليب التشويقية والمبتكرة من أجل الخروج بأعمال ومؤلفات تجذب انتباه الأطفال وتنمي شغف القراءة وحب الكتب لديهم. 

إثراء المشهد الأدبي
تأتي هذه الورشة في إطار حرص برنامج دبي الدولي للكتابة على مواصلة الإسهام في إثراء المشهد الأدبي، وتعزيز إمكانات المبدعين الشباب وأصحاب المواهب، ورفدهم بالمهارات والمصادر المعرفية اللازمة في رحلتهم الأدبية والإبداعية، إيماناً بدورهم الحيوي في دفع عملية صناعة المعرفة ونشرها وتنميتها.
وأنجزت المرحلة الأولى من الورشة - التي بدأت في 20 مايو الماضي وتستمر شهرين متتاليين - تحت إشراف الكاتبة والرسامة فاطمة العامري التي قدمت مجموعة واسعة من الأنشطة التدريبية العملية المعتمدة على أحدث الأدوات والأساليب المبتكرة والتأثيرات البصرية الجديدة في تصميم الرسوم الفنية لقصص الأطفال. 
تعلم المنتسبون خلال هذه المرحلة أهم مكوِّنات قصة الأطفال وعناصرها الجمالية بما في ذلك كيفية اختيار الألوان المناسبة وترتيب العناصر على الصفحة واستغلال المساحة البيضاء بشكل فعال واطلعوا على الكثير من نماذج القصص العربية وغير العربية وتعرفوا إلى المدارس العالمية المتنوعة في تصميم وصناعة قصص وكتب الأطفال.وحظي المنتسبون بفرصة الحصول على تدريب عملي موجه في مجال صناعة أغلفة الكتب والتعرف إلى الأخطاء الواجب تجنبها بهذا الشأن ليتمكنوا بذلك من امتلاك رؤية أكثر وضوحا حول المراحل الفنية لتصنيع الكتب.

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