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التعليم والمعرفة

معرض للصور الفوتوغرافية لـ«سبعة فنانين» ضمن برنامج الإقامة الفنية

جانب من المعرض وأعمال مارك أنطوني (من المصدر)
22 يونيو 2024 01:01

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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بإشراف دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، يختتم برنامج الإقامة الفنية فعالياته في مجال التصوير «سبكتروم» الذي ينظمه استوديو- التصوير في منارة السعديات بمعرض افتتح أول أمس، وشارك فيه سبعة من الفنانين، من الإمارات، هم الفنانون محمد العلوي قدم عملاً فنياً بعنوان: «جسر رحلة إلى خط البداية»، وزايد الهدار: «وهو معكم» تركيب فني متعدد الوسائط، روضة المزروعي: «مهير» فيلم قصير حوالي 7 دقائق، زينب الهاشمي: «وهو معكم» تركيب فني متعدد الوسائط، فيصل الريس: «متاهة» عمل تركيبي تفاعلي من مواد متعددة، ومن كردستان العراق الفنانة ميڤان مكية: «فهي ليست نفس الأرض، وأنا لست نفس الشخص» عمل تصوير متعدد، ومن الفلبين الفنان مارك أنطوني أجاي: «جداران الهوية» تصوير رقمي. ويستمر المعرض لغاية 3 سبتمبر القادم. 
القيّم الفني للمعرض ناصر عبد الرحمن المازني تحدث لـ «الاتحاد» قائلاً: «هذه فرصة مهمة توفرها منارة السعديات لبرنامج الإقامة الذي امتد أربعة أشهر، حيث تم اختيار مجموعة من المشاركين في هذا المعرض، وذلك من خيار عدة معايير حددتها المنارة في محاولة لدعم التجربة الشبابية للتصوير الفوتوغرافي، وعلى مدة أربعة أشهر اشتغلنا مع الشباب على تطوير ودعم مشاريعهم وتطوير رؤاهم حول التجربة الفنية، سواء في دولة الإمارات أو على المستوى الشخصي». 
وعن أهمية التنوع بالفن بوجود فنانين من جنسيات مختلفة، وماذا يضيف لمستويات الأعمال الفنية التي قدمت، أوضح المازني أن الحوار خلال الأشهر الأربعة كان يجمع هؤلاء الفنانين، ويلغي الفروقات الموجودة بين مختلف التجارب والخلفيات التي أتى منها الفنانون. مؤكداً أن هذه الحوار واختلاف الثقافات، واختلاف التجارب هي محاولة لإثراء التجارب.

الصور الفوتوغرافية
معرض الصور الفوتوغرافية
الإمارات
دائرة الثقافة والسياحة
منارة السعديات
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