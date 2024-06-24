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التعليم والمعرفة

بكين الدولي للكتاب يختتم أعماله بمشاركة 71 دولة

بكين الدولي للكتاب يختتم أعماله بمشاركة 71 دولة
24 يونيو 2024 10:58

 اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ30 لمعرض بكين الدولي للكتاب، التي أقيمت خلال الفترة من 19-23 يونيو الجاري، واجتذبت 1600 عارض من 71 دولة ومنطقة لعرض 220 ألف كتاب صيني ودولي.

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وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أنه تم في إطار المعرض عقد أكثر من 1000 حدث ثقافي، والتوصل إلى أكثر من 2100 اتفاقية تجارية أو بيان نوايا بشأن حقوق الطبع والنشر، مشيرة إلى أن معرض بكين الدولي للكتاب، الذي يعد ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم، يعمل على تمهيد الطريق أمام الثقافة الصينية لتتوجه نحو العالمية، وليكون بمثابة جسر للتعلم المتبادل بين الحضارات.

المصدر: وام
بكين للكتاب
معرض بكين الدولي للكتاب
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