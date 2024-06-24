مكتبة محمد بن راشد تحتفي باليوم العالمي للموسيقى 28 الجاري

دبي (الاتحاد) في إطار رؤيتها لدعم المواهب الشابة واحتفاءً باليوم العالمي للموسيقى، تنظم مكتبة محمد بن راشد على خشبة مسرحها، بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، ومجموعة من المواهب الشابة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، الحفل الأول من سلسلة حفلات المواهب والموسيقى الثقافية، والذي يشمل عزف أوركسترا وغناء أوبرالياً، وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساءً. كما تنظم معرضاً لأبرز الكتب في الموسيقى العربية والعالمية يضم أكثر من 120 كتاباً بعدة لغات. ويأتي هذا الحفل في إطار حرص مكتبة محمد بن راشد على دعم المواهب الشابة وتعزيز التفاعل الثقافي والفني، وتلبية لتطلعاتهم الأدبية والفنية، إلى جانب إيمانها الكبير بدور الموسيقى وتأثيرها كلغة عالمية توحد الشعوب، وأداة قوية للارتقاء بالذائقة الثقافية والفكرية للمجتمع. وسيتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية، التي ستقدمها مجموعة من المواهب الشابة في دولة الإمارات، حيث سيبدأ بأداء رائع لتنويعات على لحن «توينكل توينكل» للموسيقار وولفغانغ أماديوس موزارت بتوزيع أوركسترالي من رياض قدسي. ويتبع ذلك أداء لكونشيرتو «مقام صول الكبير، العمل 11 للكمان والبيانو (الحركة الأولى)» للمؤلف ف. كوخلر، بأداء منفرد للكمان من كبير خان ومرافقة البيانو من يوسف خان. وتقدم الأمسية الموسيقية مقطوعات لكونشيرتو في سلم سي الصغير للكمان والبيانو (الحركة الأولى) للمؤلف أ. ريدينغ، بأداء منفرد للكمان من شيا زانغ، ثم ستقدم ميدونغ صن قطعة «لعبة الأطفال» للكمان والبيانو بمرافقة البيانو من تمارا تيبافسيفيتش، تليها رقصة مربعة صغيرة لد. أ. شتراوس بتوزيع أوركسترالي من رياض قدسي. كما سيكون هناك أيضاً أداء لفانتازيا إسبانية (تذكار ساراسات) للكمان والبيانو للمؤلف و. ه. بوتستوك، بأداء منفرد للكمان من ييتشينغ ليو. من بين الأعمال الأخرى، كونشيرتينو من مقام صول الكبير (الحركة الأولى) للكمان والبيانو للمؤلف أ. كوماروفسكي، بأداء منفرد للكمان من ميرابيلا إياد بني عودة، وكونشيرتو من مقام ري الكبير للكمان والبيانو (الحركة الأولى) للمؤلف ف. كوخلر، بأداء منفرد للكمان من شينغسي هان. ويختتم الجزء الأول من الحفل، بأداء مميز لسوناتا رقم 25 في سلم صول الكبير، العمل 79 للبيانو للمؤلف لودفيج فان بيتهوفن، بأداء منفرد للبيانو من حمد الخيلي، تليها رقصة مرح للتشيللو والبيانو للمؤلف أ. كارس، بأداء منفرد للتشيللو من أنجلينا إياد بني عودة، بالإضافة إلى عزف مقطوعات لكونشيرتو مقام صول الصغير للكمان والوتريات (الحركة الأولى) للمؤلف أ. فيفالدي، بأداء منفرد للكمان من لانا قدسي. الجزء الثاني وفي الجزء الثاني من الحفل، ستقدم المواهب الشابة أداء لونغا فرح فزا للقانون للمؤلف ر. السنباطي، بأداء منفرد للقانون من مدرس القانون نوار جهاد عبيد، بالإضافة إلى أداء لكونشيرتو مقام مي الصغير، العمل 64 للكمان والبيانو (الحركة الأولى) للمؤلف ف. ميندلسون، بأداء منفرد للكمان من آراف ديال.وستكون هناك أيضاً سويت رقم 2 للفلوت والأوتار للمؤلف يوهان سباستيان باخ، بأداء منفرد للفلوت من سامبورنا شودري، يلي ذلك أداء موسيقى ليلة صغيرة للوتريات للمؤلف وولفغانغ أماديوس موزارت. ويستمر الحفل بأداء ثلاثي البيانو (برلود، فالس، وبولكا) للمؤلف د. شوستاكوفيتش، بأداء منفرد للفيولا من بنجامين جراهام، والتشيللو من كينود دي سيلفا، والبيانو من موراي وانغ. يختتم الحفل بأداء ويليرجيج (فالس صغير) للأوركسترا الصغيرة للمؤلف أ. هيويت جونز، يليه تنويعات على لحن «هل سأقول لك، يا أمي» للمؤلف ج. دانكلا، بأداء منفرد للكمان من أرَف ديال، ييتشينغ ليو، لانا قدسي، وسامبودي تشودري، بالإضافة إلى أداء رائع لأغنية «طلعت يا محلى نورها» لسيد درويش بتوزيع أوركسترالي من رياض قدسي. وعلى هامش الأمسية الموسيقية، تنظم مكتبة محمد بن راشد، معرضاً متميزاً، يجمع أكثر من 120 كتاباً بعدة لغات، يسلّط الضوء على الموسيقى العربية والعالمية، وعدد كبير من الموسيقيين العرب والعالميين، بهدف إثراء المعرفة الموسيقية لدى الزوّار وتعزيز التفاهم الثقافي من خلال استكشاف تنوع الأنماط الموسيقية والأساليب الفنية المختلفة. ويوّفر المعرض فرصة للجمهور لاكتشاف الألحان والتجارب الموسيقية المتنوعة، مما يساهم في تعزيز الوعي بأهمية الموسيقى كأداة للتواصل الثقافي والفني.





