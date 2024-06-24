«تريندز» يُسدل الستار على مشاركة ناجحة في «بكين الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته في الدورة الـ 30 من معرض بكين الدولي للكتاب، تاركاً بصمة مميزة أكدت مكانته كمركز فكري عالمي رائد.

وقدم المركز من خلال مشاركته نموذجاً متميزاً للعمل البحثي الرصين، والتواصل الفعال مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والثقافية العالمية، والمساهمة في إثراء الحوار الحضاري بين الثقافات. وقد شهد جناح المركز إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح الزوار، الذين ثمنوا إصداراته العلمية والبحثية المتنوعة، ورسالته المعرفية العالمية.

وتضمنت مشاركة «تريندز» في معرض بكين الدولي للكتاب 2024 العديد من الفعاليات والأنشطة التي أثرت المشهد الثقافي والفكري للمعرض، وتناولت مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودور البحث العلمي في استشراف الأحداث، إضافة إلى تقديم محتوى معرفي غني يعالج مختلف التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة والعالم.

من أبرز الحوارات، حلقة نقاشية حول العلاقات الخليجية الصينية، بالتعاون مع المجموعة الصينية للإعلام.

وقد قام باحثو «تريندز» المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب، بجولة تعارفية على الأجنحة الدولية والصينية المشاركة في المعرض، شملت 15 جناحاً تم خلالها عرض تجربة المركز البحثية العالمية، واستراتيجيته المعرفية الداعمة لجهود البحث العلمي الهادف، وأحدث إصداراته المتخصصة.

ومن أبرز الأجنحة التي زارها باحثو «تريندز» أجنحة كل من المملكة العربية السعودية، وفرنسا، وألمانيا، واليابان وبريطانيا وإيران. وقد تبادل باحثو المركز مع نظرائهم من مختلف الدول الخبرات والمعارف، وعززوا آفاق التعاون البحثي المشترك.

تعاون بحثي

ضمن جولته البحثية العالمية، استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة حوارية، مع معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة «CICIR»، التابع لجامعة بكين، سبل الارتقاء بالتعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والمعرفية، وتبادل التجارب والخبراء والخبرات، وذلك تعزيزاً للتعاون العلمي المشترك.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أهمية هذه الجلسة الحوارية لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات البحثية ولتبادل الخبرات والأفكار، مؤكداً أن «تريندز»، برؤيته العالمية، يسعى لكي يكون جسراً معرفياً دولياً، مشيراً في هذا الصدد إلى مكاتب المركز العالمية، والتي تم افتتاح آخرها أمس في العاصمة الصينية بكين.

بدوره، رحب البروفيسور تشانغ جيان، نائب رئيس CICIR، بوفد «تريندز» البحثي، وأكد الحرص على التعاون مع المركز في مجالات البحث العلمي والاستشارات وتبادل الخبراء، مشيداً بمستوى عمله وجهوده البحثية، وتعدد لغات إصداراته العلمية.