«تناغم» تحت سماء أبوظبي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

شهد مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، أول أمس، حفلاً موسيقياً أوركسترالياً كبيراً، نظمته «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، تحت عنوان «تناغم تحت سماء واحدة»، بالتعاون مع جمعية الموسيقيين الإماراتيين بقيادة المايسترو ستويان ستويانوف، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والمقيمين، وتضمن معزوفات موسيقية متعددة، إضافة إلى وصلات غنائية، بمشاركة الفنان طارق المنهالي وأولاده. وأعرب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين الفنان إيهاب درويش لـ«الاتحاد» عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وعبر الفنان طارق المنهالي، نائب رئيس جمعية الفنانين الإماراتيين، عن سعادته البالغة بمشاركته وأولاده بمقطوعات غنائية في الحفل.