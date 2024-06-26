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التعليم والمعرفة

صدور «العدد 19» من «اقرأ» بحلة جديدة

صدور «العدد 19» من «اقرأ» بحلة جديدة
26 يونيو 2024 18:06

الشارقة ( الاتحاد)

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في إطار رحلتها التطويرية نحو التميز العلمي التخصصي، تطل مجلة الشارقة للمكتبات والمعلومات «اقرأ»، الصادرة عن مكتبات الشارقة العامة، بحلة جديدة تجسد تجديد استراتيجيتها، وتعزيز دورها منبراً علمياً متخصصاً بعلوم المكتبات، حيث أعادت صياغة منشوراتها لتصبح مرجعاً علمياً فصلياً يضيء على آفاق البحث العلمي في قطاع المكتبات، وصدر العدد التاسع عشر من المجلة حافلاً بموضوعات تتناول قضايا معاصرة تتعلق بالتحولات الجذرية في المكتبات ومؤسسات المعلومات، مع التركيز على كيفية مواكبتها أحدث التطورات التقنية، وتقديم رؤى شاملة ومبتكرة حول التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي.
وفي افتتاحية العدد التاسع عشر، أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أن الشارقة لها رؤية سباقة تجاه المكتبات ودورها في تحقيق النهضة الحضارية؛ فهي في طليعة المؤسسات الفاعلة في بناء مجتمعات المعرفة، ومحركات مؤثرة في التنمية الشاملة والمستدامة، وهي رؤية أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حين أكد أن الثقافة والمعرفة هي جوهر النهضة وركيزتها الأساسية.
وفي تعليقها على عودة إصدار المجلة، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، نائب رئيس تحرير المجلة: «تغطي مجلة "اقرأ" مجموعة واسعة من المواضيع، وتقدم للقراء مقالات ودراسات تلقي الضوء على الموضوعات الراهنة والقضايا المؤثرة في عالم المكتبات؛ ونطمح أن تكون المجلة منبراً للتواصل العلمي والثقافي، يعزز من تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث والابتكار في مكتباتنا ومؤسساتنا المعرفية».
وفي عددها التاسع عشر، تناولت مجلة «اقرأ» موضوعات متنوعة تسلط الضوء على التحديات والفرص في مجال المكتبات والمعلومات.

الشارقة
المكتبات
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