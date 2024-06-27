«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يكرم الفائزين في «مهرجان طلبة الإمارات للفنون الإبداعية»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره الحفل الختامي لمهرجان طلبة الإمارات للفنون الإبداعية - الدورة الثالثة من مبادرة «بوابة الموهبة»، والتي تعد مبادرة مهمة يرعاها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بهدف تفعيل الحركة المسرحية بمدارس رياض الأطفال والحلقة الأولى على مستوى الدولة، وشهد الحفل مسرحية هادفة قدمها الأطفال بعنوان «بساط جدي»، بالإضافة إلى بعض الاستعراضات الفولكلورية المبهجة المستقاة من التراث، واختتم الحفل بتكريم المواهب الطلابية المبدعة التي تهتم بالمبدعين من طلاب الروضة والحلقة الأولى في المسرح المدرسي.

افتتح فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف والمكتبة الوطنية، الحفل بكلمة أكد فيها أن الأرشيف والمكتبة الوطنية شريك استراتيجي في التنشئة الوطنية للأجيال، وأنه حريص في جميع نشاطاته وفعالياته على تعزيز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة، وغرس القيم والمبادئ الوطنية لدى النشء، و«بوابة الموهبة» تأتي ضمن هذه الفعاليات والنشاطات الجديرة بالاهتمام.

وأكد أهمية المسرح بالنسبة لمختلف فئات المجتمع وخاصة للطفل، مشيداً بالدور الذي تؤديه المدارس في اكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها، حتى غدت المسارح الطلابية ومسارح الأطفال في مقدمة النشاطات المساندة للعملية التعليمية والمكملة لها.

وأشار المرزوقي إلى أهمية المسرح الجاد والهادف في غرس القيم الإيجابية، والمبادئ الوطنية في نفوس الأجيال، وقدرته على معالجة السلوكيات الخاطئة، ورفع نسبة الوعي لديهم، وهذا ما أكده الكاتب المسرحي الإنجليزي شكسبير الذي قال: «أعطني مسرحاً أعطك شعباً».

وهنأ المدارس والطلبة الفائزين في الدورة الثالثة من مبادرة «بوابة الموهبة» للإبداع المسرحي، وشكر لجنة التحكيم والمشرفين وأولياء الأمور الذين ساندوا الطلبة حتى استطاعوا أن يحققوا النجاح والتميز على خشبة المسرح، وثمن عالياً جهود الشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً أن تضافر الجهود كفيل بالارتقاء بمسرح الطفل ليكون رافداً حقيقياً في «إثراء مجتمعات المعرفة» الذي يعدّ شعار الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة.

عرض مسرحي وتكريم

وقبل البدء بالتكريم قدم مجموعة من أطفال «مدرسة خليفة» مسرحية «بساط جدي» الهادفة التي جمعت بين الواقعية والرمزية، وهي تستعرض ما كانت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي وفي الحاضر والتصوّر لما ستكون عليه في المستقبل، وهي تتجه لتحظى بالصدارة بين دول العالم، وقد لاقت المسرحية إعجاب الجمهور.

بعد ذلك كرم الأرشيف والمكتبة الوطنية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وكرّم أعضاء لجنة التحكيم أيضاً، وفي إطار مهرجان طلبة الإمارات للفنون الابداعية السنوي2024 جرى تكريم الفئة المستهدفة من مدارس رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى، فكانت المدرسة الفائزة من الفرع المدرس الأول (دبي والإمارات الشمالية) كل من مدرسة جويرية بنت الحارث عن مسرحية حديقة الأسرار، وفي المركز الثاني فازت مدرسة الثميد عن مسرحة دمى في مكبّ النفايات، وفي المركز الثالث: روضة ند الحمر عن مسرحية نحولة وزهرة الخير.

ومن الفرع المدرسي الثاني (إمارة أبوظبي)، فرع رياض الأطفال، فازت بالمركز الأول روضة الشامخة عن مسرحية فخر زايد، وبالمركز الثاني فازت روضة اليحر عن مسرحية أحمد الحلو، وفي المركز الثالث حلت روضة الشذى عن مسرحية اطفالي بأمان مع السلامة الرقمية.

وعلى صعيد المدارس في إمارة أبوظبي، فازت مدرسة مدينة خليفة بالمركز الأول عن مسرحيتها «بساط جدي» وهي المسرحية التي تم عرضها في الملتقى الختامي، وفازت مدرسة أحمد بن زايد بالمركز الثاني عن مسرحية «رجع بخفي حنين»، وبالمركز الثالث فازت مدرسة التفوق عن مسرحية «قنطرة بحارة».