الصين تطلق 37 ألف فعالية لتنشيط السياحة الثقافية في الصيف

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أمس الخميس، أنه سيتم إطلاق ما يقرب من 37 ألف فعالية لتنشيط استهلاك السياحة الثقافية في جميع أنحاء الصين خلال موسم الصيف، موضحة أن الفعاليات تغطي أكثر من 4000 فئة استهلاكية، وستقام خلال موسم الذروة المعتاد للسفر والاستهلاك.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن فو هان شياو، مسؤول في وزارة الثقافة والسياحة قوله إنه سيتم عقد حدث صيفي كبير لتنشيط الاستهلاك الثقافي والسياحي الوطني في أردوس، بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين في الشهر المقبل، وسيضم الحدث سلسلة من الأنشطة الصديقة للمستهلك والمنتجات عالية الجودة.

وتعهدت الوزارة ببذل المزيد من الجهود لتوجيه المحليات لتعزيز توفير المنتجات الثقافية والسياحية المتنوعة مثل الأنشطة الساحلية والمائية والعروض الترفيهية والمهرجانات المسرحية والموسيقية والحفلات الموسيقية والمعارض وأسواق الأطعمة وغيرها من الأسواق.