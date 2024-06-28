السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تطلق 37 ألف فعالية لتنشيط السياحة الثقافية في الصيف

الصين تطلق 37 ألف فعالية لتنشيط السياحة الثقافية في الصيف
28 يونيو 2024 12:21

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أمس الخميس، أنه سيتم إطلاق ما يقرب من 37 ألف فعالية لتنشيط استهلاك السياحة الثقافية في جميع أنحاء الصين خلال موسم الصيف، موضحة أن الفعاليات تغطي أكثر من 4000 فئة استهلاكية، وستقام خلال موسم الذروة المعتاد للسفر والاستهلاك.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن فو هان شياو، مسؤول في وزارة الثقافة والسياحة قوله إنه سيتم عقد حدث صيفي كبير لتنشيط الاستهلاك الثقافي والسياحي الوطني في أردوس، بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين في الشهر المقبل، وسيضم الحدث سلسلة من الأنشطة الصديقة للمستهلك والمنتجات عالية الجودة.

أخبار ذات صلة
مدير عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير الأمن العام بمقاطعة «جيانغشي»
1935 جراماً من القمر في مختبر

وتعهدت الوزارة ببذل المزيد من الجهود لتوجيه المحليات لتعزيز توفير المنتجات الثقافية والسياحية المتنوعة مثل الأنشطة الساحلية والمائية والعروض الترفيهية والمهرجانات المسرحية والموسيقية والحفلات الموسيقية والمعارض وأسواق الأطعمة وغيرها من الأسواق.

 

المصدر: وام
السياحة
الصين
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©