«خزانة الكُتب» تعرض الإصدارات الحديثة لمركز أبوظبي للغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

زوّد مركز أبوظبي للغة العربية رفوف مبادرته «خزانة الكُتب» بحزمة جديدة من إصداراته في عدة مواقع بمدينتي العين وأبوظبي، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصه على توسعة معارف القرّاء ومداركهم، وترسيخ ثقافة المطالعة عادة يومية، وتسهيل وصول جميع أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه.

وتفعيلاً لمبادرة «خزانة الكتب» خلال فصل الصيف وفي الربع الثالث من عام 2024، يعمل المركز على تنظيم عدد 7 فعاليات في مختلف مدن الدولة للوصول إلى أكبر عدد من القرّاء والمهتمّين وتوفير إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية الجديدة للزوّار والمهتمين.

وستتواجد «خزانة الكُتب» في «دائرة البلديات والنقل بلدية مدينة العين»، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 12 يوليو 2024، وتقدّم للجمهور أكثر من 250 عنواناً متنوّعاً، إلى جانب إصدارات خاصة بمشروع «كلمة»، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وتقام هذه الفعّالية للمرّة الثالثة بالتعاون مع بلدية العين للترويج لإصدارات المركز بين موظفي البلدية وزوّارها.

وسيكون قرّاء العاصمة أبوظبي على موعد مع أكثر من 250 عنواناً في «بوابة الشرق مول»، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

وتحظى «خزانة الكتب» باهتمام زوّار تلك المراكز الذين يحرصون على اقتناء العناوين التي توفّرها في شتى المجالات.