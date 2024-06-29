«الإيقاعات الخماسية».. الناظمة للثقافة السودانية

الشارقة (الاتحاد)

استضاف النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول، المفكر السوداني محمد عبد الله الريّح، في محاضرة بعنوان «إيقاعات خماسية»، شهدت تقديم نماذج موسيقية، وحضوراً مكثفاً من طرف المثقفين ومحبي الفنون.

في مستهل محاضرته، بحضور علي المغني نائب رئيس مجلس إدارة النادي، قال الريّح: السلالم الموسيقية هي مجموعة من النغمات المُرتبة تصاعدياً أو تنازلياً، وقد تكون السلم رباعياً أوخماسياً أو سداسياً أو سباعياً، وهذا الأخير هو أشهرها وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم، لكنّ السلم الخماسي أيضاً له انتشاره في إفريقيا وأجزاء من الوطن العربي، وفي بلدان شرقية، وأيضاً في بعض الإيقاعات الغربية، وهو السلم السائد في الموسيقى السودانية بشكل عام.

وأضاف الريّح أن علاقته بالموسيقى جاءت من تخصصه في دراسة الطيور، حيث إن الغناء عند الطيور ضرورة حياتية، وعند البشر ضرورة ثقافية، موضحاً أنه تخصص في دراسة طائر الخفاش، وأن الخبرة التي اكتسبها من التحليل المخبري لصوته، هي التي حفزته على دراسة الموسيقى السودانية مخبرياً، داعياً إلى ضرورة إنجاز أطلس للممارسات الثقافية السودانية.