«أخلاقيات الإعلام».. إصدار علمي يتناول 62 ميثاقاً

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يستعرض كتاب «أخلاقيات الإعلام» للأكاديمي الدكتور سليمان صالح، والصادر عن مكتبة الفلاح، الأساسيات الأخلاقية التي تؤدي إلى جودة الرسائل المهنية الإعلامية، والارتقاء بها إلى عوالم الإبداع، وإشباع الرغبات الإعلامية للجمهور، كركيزة أساسية مهمة لتحقيق طموح المجتمعات في صياغة مشهد إعلامي عربي متميز، من خلال تحليل 62 ميثاقاً أخلاقياً، يحصد الثقة من قبل الجماهير في زمن الفضاء الإعلامي الواسع والممتد.

رؤية متكاملة

جاء الكتاب في اثني عشر فصلاً، حاملاً رؤية إعلامية متنوّعة ومتكاملة لصياغة مشهد إعلامي حيوي بنّاء يخدم المصلحة الإعلامية، وناقلاً تجربة مستقاة من واقع إعلامي عربي ملهم، كما حدد بعض النقاط المهمة التي من شأنها أن تعزز من حضوره القوي مثل، إعداد الكوادر العربية المؤهلة، معرفياً وأكاديمياً ومهنياً، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج رسائل إعلامية تتميز عن تلك الرسائل التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية، من حيث النوعية في الطرح والمصداقية في المضمون، فالتميز هو الذي يمكن أن يكفل النجاح لوسائل إعلامية عربية جديدة، حيث يشعر الجمهور أنها تقدم له ما لا تقدمه له الوسائل الإعلامية الغربية، في ظل تناقص مصداقية بعض الوسائل الإعلامية في العالم، وتناقص ثقة الجمهور فيها، إذن كيف يمكن ترسيخ مصداقية وسائل الإعلام، وكيف يمكن الحصول على ثقة الجمهور؟، الإجابة هي أن دراسة علم أخلاقيات الإعلام، وتطوير هذا العلم، وتحقيق التضامن المهني للمحافظة على أرفع المعايير المهنية والأخلاقية يشكل خطوة مهمة نحو الارتفاع بمصداقية وسائل الإعلام، وتوضيح دورها في المجتمع.

سرد وعناوين

تضمنت فصول الكتاب الاثني عشر: نحو نموذج جديد لدراسة أخلاقيات الإعلام، مفهوم أخلاقيات الإعلام، النظم الإعلامية وأخلاقيات الإعلام، مفهوم التنظيم المهني وعلاقته بمفهوم أخلاقيات الإعلام، المسؤولية الإنسانية لوسائل الإعلام، مسؤولية وسائل الإعلام نحو المجتمع، المسؤولية الأخلاقية لوسائل الإعلام نحو الدولة، المسؤولية الأخلاقية لوسائل الإعلام نحو الأفراد، المسؤولية الأخلاقية للإعلاميين نحو مصادر المعلومات، التنظيم الأخلاقي لحقوق الصحفيين، التنظيم الأخلاقي لعلاقة وسائل الإعلام بالمعلنين، المبادئ الأخلاقية وحماية نزاهة الصحفيين.

وهذه الفصول تقدم سرداً وافياً بتفاصيل مفاهيم الإعلام ودوره، وأهميته، وما على أصحاب المهنة من دور، وما يقع على عاتق الجمهور من وعي وثقافة ودراية يمكنهم من خلالها قياس المواد المطروحة والمحتوى المقدم لهم.

تنوع العناوين

قد تنوّعت العناوين الداخلية للكتاب ما بين أخلاقيات الإعلام، ولماذا؟ تطور تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات، أزمة المصداقية، تحسين نوعية المضمون الإعلامي، تجنب إصدار قوانين تؤثر على حرية الإعلام، الأخلاقيات الإعلامية أداة للعلاقات العامة للمؤسسات الإعلامية.