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التعليم والمعرفة

«الفلسفة» في عصر الثورة التكنوإلكترونية بحلقة شبابية بالفجيرة

«الفلسفة» في عصر الثورة التكنوإلكترونية بحلقة شبابية بالفجيرة
1 يوليو 2024 17:14

الفجيرة (وام)
استضاف بيت الفلسفة بالفجيرة، حلقة شبابية حول دور الفلسفة في عصر الثورة التكنوإلكترونية، بالتّعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، شارك فيها كَوكبةٌ من شباب الفجيرة.
ناقشت الجلسة مسألةَ الثّورة التكنوإلكترونيّة، وكيف يُمكن للفلسفةَ أن تُسهِم في إعلاء قيمة الإنسان في ظلّ استحواذ الآلة على جوانب كثيرة من حياة الفرد والتي تشكل تحدياً للأجيال القادمة.
وقال أحمد السماحي، مدير بيت الفلسفة، إن الشباب عماد المجتمع ومستقبل الأمم، ونجاح الدول يعتمد على مبادرات الشباب وتفوقهم، مشيراً إلى أن الفلسفة هي فن طرح الأسئلة وصياغة المفاهيم وإعمال العقل النقدي.
ولفت إلى أن الشباب الإماراتي أظهر قدرته في الجلسة، على طرح الأسئلة الفلسفية وابتكار مفاهيم جديدة تلقي الضوء على دور الفلسفة في الثورة التكنولوجية، ويقدم نقداً وتحليلاً لهذه الثورة، مما يبرهن على إمكانياته التي تسهم في صناعة غدٍ أكثر إشراقاً يوازن بين التقدّم العلميّ والأبعاد الأخلاقيّة والإنسانيّة والمجتمعيّة، ويُحافظ على القيم الّتي أرستها دولة الإمارات.

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