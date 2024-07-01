دورة «إعداد ممثل وسينوغرافيا».. استثمار للمواهب المسرحية

رأس الخيمة (وام)

انطلقت في مركز الشباب برأس الخيمة التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، دورة «إعداد ممثل وسينوغرافيا» بتنظيم من جمعية المسرحيين ومسرح رأس الخيمة الوطني، بمشاركة 39 منتسباً من الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً من الجنسين.

جاء الإعلان عن هذه الدورة في المؤتمر الصحفي الذي استضافه مركز الشباب برأس الخيمة، بحضور د. حبيب غلوم، المشرف العام على الدورة، عضو جمعية المسرحيين، ود. حمد محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، وجاسم الدبل، مدير مركز الشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ووسام أسامة، أستاذة المسرح بوزارة التربية، ومجموعة من المهتمين.

وأشاد ابن صراي، في بداية حديثه، بتعاون مركز الشباب من خلال استضافته لهذه الدورة الهادفة لخلق جيل مسرحي من الشباب قادر على تلمس حياته في الجانب المسرحي، والنهوض بالحركة المسرحية بالإمارة وبالدولة بشكل عام، وتعزيز مسيرة هذا العمل.

من جانبه، أوضح د. حبيب غلوم أن جمعية المسرحيين قررت عقد ورش مسرحية تسهم في دفع مسيرة العمل المسرحي بالدولة، حيث تأتي هذه الدورة استكمالاً لدورتين سابقتين عُقدتا في الشارقة وأم القيوين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية مثل هذه الورش الهادفة.

وأضاف غلوم أن الدورة تهدف لتأسيس مجموعة من الفنانين المسرحيين الذين يخدمون الحركة المسرحية مستقبلاً، مشيداً بتعاون وإشراف كفاءات مسرحية تتمتع بخبرة جيدة في مجال العمل المسرحي. فيما، أفادت وسام أسامة بأنه تم وضع خطة عمل تدريبية ببرامج وأهداف ومنهجية محددة تسهم بتطوير مهارات الفريق الواحد واكتشاف مواطن القوة في المنتسبين، والعمل على تطويرها ومواطن الضعف والسعي لعلاجها، بالإضافة إلى توصيل رسالة المسرح والتأكيد على أهمية الثقافة المسرحية وتعريف المشاركين بأدوات الإبداع والابتكار واستثمار المواهب، وتدعيم روح المشاركة والعمل الجماعي.