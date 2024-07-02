مهرجان فاس الدولي لفن الخط يحتفي بـ"جائزة البدر"

احتفى مهرجان فاس الدولي لفنّ الخط والزخرفة، الذي تنظّمه جمعية الكامليون للفنون بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، بجائزة البدر ضيف شرف على دورته التاسعة التي اختتمت فعالياتها مؤخراً تحت شعار "سفير".

وتحظى "جائزة البدر"، التي تعدّ الأضخم في موضوعها، برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث تقام كل عامين ضمن مبادرة "البدر" الهادفة إلى تعزيز محبة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، والتعريف بسيرته النبوية الشريفة، والاحتفاء بقيم الإسلام السمحة، ونشر مبادئها، ومواقفها، واستخلاص الدروس منها، عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والورش الحية التي تنظّمها، وتستقطب المهتمين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والأدبية من حول العالم للمشاركة بها.

وحرص المهرجان من خلال هذا الاحتفاء على إبراز قيمة ومكانة الجائزة، والتعريف بها واستقطاب المبدعين في مختلف فئاتها للمشاركة بمؤلفاتهم وأعمالهم الفنية في مجال السيرة النبوية الشريفة، والتعريف بقيمها ومواقفها الخالدة وترسيخها في نفوس الأجيال.

وكان المهرجان قد كرم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ممثلا بسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير المكتب، تقديراً لما يبذله من جهود في سبيل تعزيز مكانة الجائزة على مستوى الوطن العربي والعالم، ورعاية الفعاليات الثقافية والفنية ودعم الفنانين.

ويعد مهرجان فاس الدولي للخط والزخرفة، تظاهرة فنية لمحبي الفنون الإسلامية في مجال الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية، ويحظى بمشاركة دولية واسعة من الفنانين والخطاطين لعرض أعمالهم وإبداعاتهم الفنية.