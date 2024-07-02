3 كتب إماراتية في قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين

الشارقة (وام)

اختار المجلس الدولي لكتب اليافعين، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة القراءة لدى اليافعين، التي تتخذ من سويسرا مقرّاً لها، ثلاثة كتب إماراتية في قائمة الشرف للمجلس لعام 2024 والتي تضم 184 كتاباً من مختلف أنحاء العالم موزعة على ثلاث فئات هي: النص والرسم والترجمة، حيث اختير كتاب إماراتي واحد ضمن كل واحدة من هذه الفئات.

اختار المجلس في فئة النص كتاب «بحر أصفر.. رمل أخضر» للكاتبة نادية النجار، ورسوم هايدي فوزي، والصادر عن دار وللنشر والخدمات التعليمية، وفي فئة الرسم الكتاب الصامت «البهلوان» رسم وتأليف عائشة البادي والصادر عن دار الفلك للترجمة والنشر، أما في فئة الترجمة فاختار المجلس كتاب «الحياة على ضفاف النهر» تأليف ورسوم الكاتب والفنان الهندي رامباروس جها، وترجمة سمر محفوظ براج، والصادر عن «مجموعة كلمات».



تطور وازدهار

قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين «فخورون باختيار ثلاثة كتب تم نشرها في دولة الإمارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين، والتي تعكس تطور وازدهار صناعة كتب الأطفال واليافعين في الدولة، والمكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها صناعة النشر المحلية والمواكبة للمستويات العالمية والقادرة على جذب ليس اهتمام الأطفال وأولياء الأمور والمدرسين فحسب، وإنما أيضاً اهتمام دور النشر العالمية لترجمتها وتوزيعها». وأوضحت العقروبي، أن الكتب الثلاثة تتميّز بجودتها العالية على مستوى النص والرسم والترجمة، وتعالج مواضيع قريبة من عالم الطفل واهتماماته، وفي الوقت نفسه تعكس جهود المجلس في المساهمة بدعم وتطوير صناعة الكتاب من خلال الورش والبرامج التدريبية التي ينظمها بشكل مستمر للمهتمين والعاملين في هذا المجال، وتقديرهم وتكريمهم من خلال جائزة اتصالات لكتاب الطفل.



تكريم

جاء اختيار الكتب الثلاثة في القائمة تتويجاً لجهود المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين في دولة الإمارات، لتعزيز مشاركة المؤلفين والرسامين الإماراتيين ودور النشر المحلية في المنافسات الدولية، وفي مقدمتها قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين التي تتوج بتكريم مؤلفي ورسامي وناشرين أبرز كتب الأطفال ذات الجودة العالية من جميع أنحاء العالم.

وسيتم تكريم المؤلفين والرسامين والمترجمين الذين أدرجت أعمالهم بقائمة الشرف في احتفالية خاصة خلال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لكتب اليافعين، والذي سيقام في إيطاليا خلال الفترة من 30 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبلين، كما سيتم طباعة كتالوج خاص بقائمة الشرف يتضمن تفاصيل كل كتاب بهدف تشجيع أدب الأطفال واليافعين بلغات متعددة، ومن ثقافات متنوعة على مستوى العالم.