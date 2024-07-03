«أيام الثقافة الإماراتية».. تختتم فعالياتها في موسكو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات أيام الثقافة الإماراتية التي أقيمت في ساحة «مانيجنايا»، أحد المواقع الرئيسة التي تستضيف الأنشطة والفعاليات المرافقة لمشروع «الصيف في موسكو»، وهذه الفعالية الغنية بالأحداث تهدف إلى تعريف ضيوف العاصمة وسكانها بالعادات والتقاليد والموروث الثقافي الكبير الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة.بعد انتهاء الافتتاح الرسمي، قُدمت للحضور محاكاة لحفل زفاف إماراتي يُظهر تقاليد هذه المناسبة التي انتقلت من جيل إلى جيل منذ عقود عديدة، حيث ترتدي العروس الزي التقليدي، وتأخذها النساء إلى بيت العريس الذي تقام فيه الطقوس المحلية مثل «رقصة العيالة» عندما يصطف الناس في صفين في مواجهة بعضهم البعض، ويرقصون ويغنون بشكل جماعي على أصوات الدفوف والطبول.

وقد تمكن المشاركون في الحدث من الاستمتاع بأداء فرقتي «العتيبة» و«المزيود»، ومشاهدة عرض أزياء مصحوب بالموسيقى الإماراتية وتذوق المأكولات المحلية والأطباق الشعبية الإماراتية، والتعرف على الحرف اليدوية والمعالم السياحية في البلاد، والتزين بنقوش الحناء، والاستمتاع بالمناظر الرائعة لدولة الإمارات في معرض الصور.

واستمرت فعالية أيام الثقافة الإماراتية في موسكو حتى الثاني من يوليو الجاري، وقدمت خلالها الفرق الإماراتية عروضها في ساحة «مانيجنايا»، مع توفير منطقة لالتقاط الصور وأنشطة أخرى مختلفة، وقد حضر الافتتاح 40 ألف شخص، وما يجاوز 300,000 شخص خلال الخمسة أيام للفعالية.



ويهدف البرنامج الحالي للفعالية إلى تحويلها لتصبح جزءاً من سلسلة كبيرة من الأحداث التي تقام على أساس متبادل، وفي إطار التفاعل الثنائي بين البلدين، وتطويره في إطار الحوار الاستراتيجي «روسيا – مجلس التعاون الخليجي».

كما يعمل الطرفان على تطوير العلاقات في مجال السياحة، إذ لا يحتاج المسافرون من الإمارات إلى تأشيرة لدخول روسيا، وفي عام 2023 وحده زار موسكو 42.2 ألف سائح، واعتباراً من أوائل فبراير، تطير 150 رحلة جوية أسبوعياً من العاصمة موسكو إلى دبي وأبوظبي والشارقة.