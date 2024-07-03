الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أيام الثقافة الإماراتية».. تختتم فعالياتها في موسكو

«أيام الثقافة الإماراتية».. تختتم فعالياتها في موسكو
3 يوليو 2024 18:59

أبوظبي (الاتحاد)

 اختتمت فعاليات أيام الثقافة الإماراتية التي أقيمت في ساحة «مانيجنايا»، أحد المواقع الرئيسة التي تستضيف الأنشطة والفعاليات المرافقة لمشروع «الصيف في موسكو»، وهذه الفعالية الغنية بالأحداث تهدف إلى تعريف ضيوف العاصمة وسكانها بالعادات والتقاليد والموروث الثقافي الكبير الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة.بعد انتهاء الافتتاح الرسمي، قُدمت للحضور محاكاة لحفل زفاف إماراتي يُظهر تقاليد هذه المناسبة التي انتقلت من جيل إلى جيل منذ عقود عديدة، حيث ترتدي العروس الزي التقليدي، وتأخذها النساء إلى بيت العريس الذي تقام فيه الطقوس المحلية مثل «رقصة العيالة» عندما يصطف الناس في صفين في مواجهة بعضهم البعض، ويرقصون ويغنون بشكل جماعي على أصوات الدفوف والطبول.

أخبار ذات صلة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

وقد تمكن المشاركون في الحدث من الاستمتاع بأداء فرقتي «العتيبة» و«المزيود»، ومشاهدة عرض أزياء مصحوب بالموسيقى الإماراتية وتذوق المأكولات المحلية والأطباق الشعبية الإماراتية، والتعرف على الحرف اليدوية والمعالم السياحية في البلاد، والتزين بنقوش الحناء، والاستمتاع بالمناظر الرائعة لدولة الإمارات في معرض الصور.
 واستمرت فعالية أيام الثقافة الإماراتية في موسكو حتى الثاني من يوليو الجاري، وقدمت خلالها الفرق الإماراتية عروضها في ساحة «مانيجنايا»، مع توفير منطقة لالتقاط الصور وأنشطة أخرى مختلفة، وقد حضر الافتتاح 40 ألف شخص، وما يجاوز 300,000 شخص خلال الخمسة أيام للفعالية.

 


ويهدف البرنامج الحالي للفعالية إلى تحويلها لتصبح جزءاً من سلسلة كبيرة من الأحداث التي تقام على أساس متبادل، وفي إطار التفاعل الثنائي بين البلدين، وتطويره في إطار الحوار الاستراتيجي «روسيا – مجلس التعاون الخليجي».
كما يعمل الطرفان على تطوير العلاقات في مجال السياحة، إذ لا يحتاج المسافرون من الإمارات إلى تأشيرة لدخول روسيا، وفي عام 2023 وحده زار موسكو 42.2 ألف سائح، واعتباراً من أوائل فبراير، تطير 150 رحلة جوية أسبوعياً من العاصمة موسكو إلى دبي وأبوظبي والشارقة.

آخر الأخبار
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 12:44
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©