«الناشرين الإماراتيين» تدعم الحركة الأدبية العربية الكورية

الشارقة (الاتحاد)

استكشفت «جمعية الناشرين الإماراتيين» آفاق توثيق علاقات التعاون المشترك مع قطاع النشر الدولي، وبحثت فرص إضفاء مزيد من الزخم على مشهد صناعة الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مشاركتها في فعاليات «معرض سيؤول الدولي للكتاب» 2024.

استضافت الجمعية، ضمن جناحها في المعرض، الناشرة فاطمة الخطيب، عضو مجلس إدارة الجمعية ومؤسِّسة دار سدرة للنشر، ومحمد بن دخين، مدير دار تخيُّل للإعلام، وعضو مجلس إدارة الجمعية وأمين صندوقها، وعبدالله الشرهان، المدير الإبداعي لدار أجيال للنشر، أمين سر وعضو مجلس إدارة الجمعية.



تعاون مثمر

وعبر حضورها في هذا الحدث، الذي يُعَدُّ أكبر مهرجان للكتاب في كوريا منذ ما يقرب من 70 عاماً، عملت الجمعية على مشاركة التجربة الإماراتية الناجحة في صناعة النشر، فضلاً عن ترويج الإصدارات الإماراتية والعربية لأعضائها من الناشرين أمام مجتمع النشر العالمي، عبر جلسات تبادل حقوق النشر والترجمة التي تسعى من خلالها إلى تنشيط علاقات التعاون المثمرة بين الناشر الإماراتي والناشرين الكوريين والدوليين.



فرصة مهمة

وأكد عبدالله الشرهان أن المشاركة في «معرض سيؤول الدولي للكتاب» تمثّل فرصة سانحة أمام الناشر الإماراتي لتسويق إصداراته في أسواق جديدة، وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف مع نظرائه من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بالدور الفاعل الذي لعبته الجمعية في تسهيل وصول الناشر الإماراتي إلى المنصات الثقافية الدولية، وجهودها المتواصلة لتعزيز الحوار والتواصل بين العاملين في صناعة النشر في الإمارات ونظرائهم حول العالم.



منصة مهمة

ومن جانبها، قالت الناشرة فاطمة الخطيب: «تمثل مشاركة دار سدرة للنشر في هذا المعرض الدولي المرموق، بدعم من جمعية الناشرين الإماراتيين، فرصةً للاطلاع على الإنجازات الثقافية الكورية في حقلي الأدب والترجمة، وعلى كل جديد في سوق النشر الدولي، كونه منصة مهمة لترويج الثقافة العربية، وعملنا على اغتنام هذه الفرصة من أجل بحث فرص تبادل حقوق ترجمة الكتب من الكورية إلى العربية والعكس، من أجل إثراء منشوراتنا من الكتب المترجمة، وتوسيع انتشار الإصدارات الإماراتية»، إضافة إلى النهوض بصناعة الكتاب في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة قطاع النشر في مسيرة التنمية الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتوطيد جسور التواصل الثقافي بين الإمارات وجمهورية كوريا.



تمكين

فيما أشار الناشر محمد بن دخين إلى أهمية هذه التجربة في تمكين الناشرين الإماراتيين من الاطلاع على الإصدارات الكورية والعالمية بمختلف أصنافها، وتعزيز أواصر التعاون مع الناشرين الدوليين، لدعم صناعة الكتاب والإبداع في دولة الإمارات.