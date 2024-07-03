«دبي للثقافة»: جلسات نوعية لـ«مدارس الحياة»

دبي (الاتحاد)

تشكيلة من الجلسات النوعية والمُلهمة، أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لزوار مكتبات دبي العامة، وذلك عبر مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار وإثراء معارفهم حول لغة الجسد وأساليب التعبير وطرق ضبط المشاعر وبناء العلاقات الإيجابية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة المجتمعية الرامية إلى تحسين جودة الحياة.

تحت عنوان «الذكاء العاطفي وجودة الحياة»، تطل «مدارس الحياة» خلال يوليو الجاري، على زوار مكتبتي الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة، من خلال ورشة «مهارات لغة الجسد» التي تقدمها نور الخوري وتركز فيها على طرق تعزيز الثقة بالنفس، واستراتيجيات لغة الجسد واحتراف فن المحادثات، بينما تضيء في ورشة «فن ترتيب وتزيين الموائد» على المعايير السويسرية وقواعد الضيافة الدولية، وتتيح الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف طرق تزيين الموائد بأساليب عصرية تمتاز بأناقتها وبساطتها، بينما تشرح نادية عبدالله المهيري في جلسة «مهارات جودة الحياة» مفهوم جودة الحياة وكيفية المحافظة على العلاقات الإيجابية، فيما تسعى عبر جلسة «ضبط المشاعر لحياة أجمل» إلى إبراز تأثير المشاعر على الحياة اليومية وكيفية إدارة المشاعر السلبية وفقاً لـ«نموذج جيمس جروس لضبط المشاعر».

وتركز داليا أبو العطا ضمن ورش «نادي الكتاب»، التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، على روائع الأديب الراحل توفيق الحكيم، حيث تناقش خلالها أهمية «مسرحية بجماليون» التي تجسد حالة الصراع بين الفن والحياة، كما تستعرض مسرحيات «لو عرف الشباب» و«الطعام لكل فم» التي حازت شهرة واسعة.

وضمن «نادي الشطرنج» تستضيف مكتبة الطوار العامة سلسلة ورش عمل متخصصة في لعبة الشطرنج، يقدمها كل من ليفي ميركادو ومحمد رمضان، ويركزان فيها على قواعد اللعبة وأساسياتها واستراتيجياتها المختلفة.