الشارقة (وام)

أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، اليوم، عن فتح باب المشاركة في «مسابقة الكتابة الإبداعية» أمام جميع الأطفال واليافعين في الدولة من عمر 6 أعوام إلى 18 عاماً، حتى 31 يوليو الجاري، بهدف إثراء خيال المشاركين الصغار وصقل مواهبهم وتنمية ملكاتهم الأدبية ومهاراتهم الكتابية، من خلال تشجيعهم على تأليف القصص باللغة العربية.

وأكدت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن هذه المسابقة السنوية التي يأتي إطلاقها ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» وينظمها المجلس، تسعى إلى اكتشاف وتنمية قدرات الأطفال واليافعين في مجال الابتكار والإبداع، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم ورغباتهم من خلال تحويلها إلى نصوص أدبية مبتكرة، بجانب تعزيز ارتباطهم بالكتابة والقراءة وتنمية المفاهيم الإدراكية والإبداعية لديهم.

وأشارت العقروبي إلى أن المسابقة أسهمت على مدار الأعوام الماضية في تحفيز مئات الأطفال واليافعين على دخول مجال الكتابة الإبداعية وتطوير مهاراتهم اللغوية وقدراتهم على التعبير والخيال، وتشجيعهم على مواصلة الاهتمام بالكتاب والحفاظ على عادة القراءة، مضيفة أن المسابقة مهدت الطريق أمام بعض المبدعين الصغار لدخول عالم النشر، وتأليف كتب وقصص أصبحت موجودة على أرفف المكتبات بالفعل.

وخصص المجلس الإماراتي لكتب اليافعين جوائز قيّمة للفائزين الذين سيتم توزيعهم على فئتين، فئة الأطفال من عمر 6-12 عاماً، وفئة اليافعين من عمر 13-18 عاماً.

وسيكون هناك فائز واحد من كل فئة، وسيحصل كل فائز على مبلغ ثلاثة آلاف درهم، ومجموعة من الكتب القيّمة والقصص الرائعة، إضافة إلى شهادة تقدير، كما سيتم عرض قصص الفائزين على الموقع الإلكتروني للمجلس.