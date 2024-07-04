«لوفر أبوظبي» يسمي أعضاء تحكيم «فن الحين» وجائزة «ريتشارد ميل»

أبوظبي (وام)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على النسخة الرابعة من المعرض السنوي «فن الحين 2024»، وجائزة ريتشارد ميل للفنون المرتقب حدوثه.يمكّن المعرض السنوي «فن الحين 2024» الفنانين المحليين والإقليميين، عبر توفير منصة مميزة يتسنى لهم من خلالها عرض أعمالهم وتوسعة آفاقهم الإبداعية، حيث سيتسع نطاق المشاركة في نسخة هذا العام ليشمل أعمال فنانين من شمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.



لجنة التحكيم

وتجمع لجنة التحكيم المعنية بالإشراف على نسخة هذا العام أعضاء مُتَميِّزِين من خلفيات ثقافية متنوعة، إذ سيكون لكل منهم رؤية مميزة تجري من خلالها عملية الاختيار، وتضم لجنة التحكيم كلاً من سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية ورئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون.

والدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، والمتخصص في المتاحف، وعالم الآثار الخبير والمؤرخ الفني الذي يضطلع بمجموعة من المهام التي تشمل تشكيل مجموعة مقتنيات المتحف وفقاً لأعلى مستويات الجودة، وعرض أعمال فنية لفنانين معاصرين محليين وإقليميين داخل قاعات العرض، وتعزيز التبادل الثقافي والاحتفاء بالتنوع الفني.

وستشهد اللجنة كذلك انضمام أعضاء جدد إليها، هم: سيمون نجامي، قيّم فني مستقل، ومحاضر، وناقد فنّي، وروائي تولى الإشراف على العديد من المعارض الدولية التي تبرز مواهب الفنانين المعاصرين الأفارقة وغير الغربيين، ونجوم الغانم، شاعرة وفنانة ومخرجة إماراتية حصلت على العديد من الجوائز، ومايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

وسيقوم الفنانون المختارون بعمل منحوتات أو أعمال تركيبية سمعية وبصرية تخاطب كل الفئات كما تتناول أسئلة اليوم والمستقبل القريب، وستُعرض الأعمال الفنية المُنتَجة في المتحف اعتباراً من تاريخ 20 سبتمبر ولغاية 15 ديسمبر 2024.



دعوة مفتوحة

وثمن مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، الشراكة المستمرة مع ريتشارد ميل للسنة الرابعة، والتي تشهد إقامة نسخة مميزة تضم لجنة تحكيم دولية موقرة.وأضاف أن هذا التعاون إنما يمكّن المتحف من الابتكار باستمرار وتقديم موضوعات إبداعية جديدة على الدوام، مثل «آفاق»، ودعوة الفنانين للمشاركة في تفسير مفهوم الانفتاح وترجمته إلى أشكال فنية مرئية.

وأشار راباتيه إلى أنه، للمرة الأولى، امتدت دعوتنا المفتوحة إلى شمال أفريقيا، مما يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق نشاطنا ليشمل مناطق جغرافية جديدة، وإنه ليسعدنا إنتاج وعرض أعمال فنية لخمسة فنانين تمّ اختيارهم في قائمة المرشحين النهائية، وتؤكد هذه المبادرة من جديد التزامنا بإثراء المنظومة الثقافية في المنطقة وأداء مهمتنا المتمثلة في تسليط الضوء على ثقافات مختلفة من حول العالم.



أعمال إبداعية

يُذكر أن نسخة هذا العام من المعرض ستشهد انضمام أعمال فنية من إبداع مجموعة متنوعة من الموهوبين المقيمين في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ومناطق أخرى، وتم ترشيح أعمال خمسة فنانين متميزين من الإمارات وتونس ومصر ضمن 230 مشاركاً، لتُعرض في معرض «فن الحين 2024»، حيث يجسّد العمل الذي تقدم به كل فنان رؤية وممارسة فنية متميزة.

وتستخدم الفنانة التونسية الفرنسية فريال دولان زواري مجموعة من الأعمال التركيبية، والمنحوتات، والمنسوجات لاستكشاف التناغم الموجود بين العالمَين الطبيعي والاصطناعي.

أما الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش، فتركز أعمالها على جوهر المساحات المأهولة والمهجورة، كما تتعمق في التراث الثقافي في خضمّ التطور السريع، وتبرز أيضاً جمال الأثر الإنساني وقيمة البسيطة، فيما يبحث الفنان المصري معتز نصر الدين في مفهوم الهوية والانتماء.