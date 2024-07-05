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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تستضيف أمسية «قصة وقصيدة»

ملصق الأمسية (من المصدر)
6 يوليو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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في إطار رؤيتها لتعزيز المشهد والحراك الأدبي والثقافي، تستضيف مكتبة محمد بن راشد، الخميس المقبل، أمسية شعرية وأدبية مميزة بعنوان «قصة وقصيدة»، بمشاركة صانعة المحتوى والإعلامية روان ناصر، والفنان مازن الناطور، وتتضمن الأمسية قراءات أدبية وقصائد مختارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لخلق تجربة فنية غنية تجمع بين التراث والمعاصرة، وتبرز جمال الأدب والشعر في مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.
وفي رحلة موسيقية وأدبية آسرة بين عالم من الإبداع والتأمل، تقدم الأمسية فقرات مميزة لقراءات شعرية على ألحان آلة الربابة، بالإضافة إلى أداء بعض القصائد المغنّاة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تجسد المشاعر والأفكار بأسلوب فني بديع على أنغام الموسيقى، وتهدف فعالية «قصة وقصيدة»، إلى تعزيز الثقافة الأدبية والفنية من خلال توفير منصة للشعراء والكُتَّاب للتعبير عن إبداعاتهم، وتعد الأمسية فرصة لجمع محبي الأدب والفن والمواهب المحلية، لتقوية الروابط المجتمعية وتشجيع الابتكار الأدبي، إلى جانب نشر الوعي الثقافي وتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والجمهور.
تأتي هذه الأمسية في إطار رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد، للحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجع الكُتّاب والأدباء والمبدعين على تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية والمُتَرجَم في مختلف مجالات الأدب والمعارف والفنون.

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مازن الناطور
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