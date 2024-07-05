د. عبدالله الغذامي يكتب: الصوت الأعلى بوصفه خدعةً ثقافية

يكثر التذمر في الوسائل من مظاهر ثقافة الغضب التي تتبدى بين الشعوب العربية كلما حدثت حادثة تحفز على الغضب، والذي يغيب هنا هو صوت العقل، ولنقف على مقولة الغالبية الصامتة التي هي في حقيقتها تمثل الشريحة العاقلة، وأهم سمات هذه الشريحة هو صمتها حين لا ترى التعليق حكمةً أو لأنها لا تملك وسائل التعليق، وهذه حقيقة تغيب حين تحليل ظاهرة الغضب الثقافي الذي يبرز بصوت عالٍ، فنظن الأعلى هو الأكثر، ونغفل عن الأكثرية الصامتة.. ومن هنا يأتي التذمر وكأننا نشعر أن العربي يكره أخاه العربي وهذا يستعيد ذاكرتنا الثقافية مع بيت البحتري:

إذا احترَبَتْ يوماً ففاضت دماؤها

تذكَّرتِ القُربى ففاضتْ دُموعُها

وهو ما يحدث دوماً لحالنا اليوم، فقد تتفجر أمواج الغضب لأي سبب وقد يكون سبباً غير حقيقي، مثل هزيمة في كرة القدم، وهذه مناسبة لتفجير مخازن الغضب وكأن الهزيمة ليست من الأمور المتوقعة في أي مواجهة كروية، وكما هناك فائز فبالضرورة هناك مهزوم بالدرجة نفسها من الحتمية الرياضية، غير أن هذه حقيقةٌ عقلانية لا تستغل حين احتدام العواطف، وهذه خدعة ثقافية ما بين (الاحتراب والقربى)، فالقربى في بيت البحتري هي العقلانية التي تقبل الغياب وقت فوران العاطفة، فيحل الاحتراب الذي يسيل الدم ولكنه في النهاية يسيل الدموع، وهذا دليل عملي على أن الغضب ما يلبث أن يتلاشى مع الوقت ولكن بعد أن يُحدث غباراً كثيراً، وكلما هدأت عاصفة جاءت غيرها وتتحور الأعاصير بين شعب وآخر.

هذا مثال يكاد يكون يومياً ويتجدد مع تجدد المناسبات الرياضية بين شعوب المعمورة كافةً وليست حصراً على العرب، بل إن هناك حوادث أفضت لحرب بين دولتين في أميركا اللاتينية بسبب مباراة بين منتخبين، وتلك نتيجة للتحزب والتعصب لفريق وفريق وكلا الطرفين يتعصب لصاحبه، وكل تعصب لطرف سيكون بالضرورة إقصاءً للطرف المقابل، على أن التعصب والتطرف وعلو الصوت مجتمعةً ومترادفةً لا تكون عند الغالبية ولكنها تحدث مع أقلية يرتفع صوتها على أصوات الكل، وبارتفاعه يغطي على فضاء السمع والبصر فيبدو وكأنه الكون كله بكل صيغه التعبيرية والانفعالية.

وهذا يحدث أيضاً في مجالات الفكر التي هي في أصلها محايدةٌ واجتهادية، لكن الفكرة التي تتمكن من كسب أتباع لها تتحول لقانون نسقي، ومهما كان شيخ الطريقة تسامحياً واجتهادياً ومحايداً في فعله وفي رأيه لكن أتباعه لا يتحلون بهذه الصفات، لأنهم استقبلوا الفكرة كاملةً ومكتملةً في تصورهم، فأصبحت كتلةً صلبة وقد كانت سائلةً ولينةً وتحمل ثغراتها الخاصة، غير أن الأتباع لا يرون الثغرات بل يتوهمون الكمال لصاحبهم ولفكره، وهذه حال نجدها عند الجماعات الدينية والقومية والعرقية وهي كتل تتصلب حسب قدرتها على استحواذ الفرص المتاحة لها، وكلما كثرت الفرص تصلب الفكر معها، وستُعمى الأبصار تبعاً لذلك، وهذا هو مفهوم مصطلح (العمى الثقافي) كما في النقد الثقافي، أي الدخول في حال الاحتراب حسب كلمة البحتري، ولا تنقشع سحب العمى الثقافي إلا بعد أن تسيل الدماء لتحل بعدها الدموع، وهو الندم الذي نراه كثيراً عند الأتباع حين تتكشف لهم الحقائق، ويتبين لهم أنهم كانوا في خدعة جرتهم نحوها الأصوات العالية التي تحجب كل صوت غير صوتها.

ويظل الصوت الأعلى أقليةً تقابل صمت الغالبية، غير أن الصمت لا يصنع أي انطباع، في حين يعم الصوت ويغتصب المعاني، وأي قضية تقع تحت سلطة الصوت الأعلى ستكون غالباً حالة احتراب، ولا ينقشع الاحتراب إلا بدموع من الندم.

كاتب ومفكر سعودي

أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض