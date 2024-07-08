جلسة حوارية حول دور المكتبات في البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في جلسة حوارية مميزة تناولت أهمية المكتبات ودورها المحوري في دعم البحث العلمي، وسبل تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والمكتبات الوطنية لخدمة الباحثين والمجتمع ككل.

وشدد على دور المكتبات الحديثة في تعزيز ثقافة البحث العلمي، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها المكتبات في العصر الرقمي، والفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لخدمة الباحثين والقراء.

وبعد الجلسة الحوارية، قام الدكتور عبدالله ماجد بجولة ميدانية في مرافق مركز تريندز، اطلع خلالها على مختلف الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين والمجتمع، بما في ذلك مكتبة «تريندز»، التي تضم مجموعة واسعة من الكتب والدوريات والمواد الإلكترونية في مختلف المجالات، ومختبر «تريندز» الذي يشكل بيئة حاضنة للأفكار الإبداعية، ومن خلاله يتم إعداد التصميمات والفيديوهات وغيرها، وقاعة المؤتمرات، التي توفر مساحة مناسبة لعقد المؤتمرات والندوات والفعاليات البحثية، إضافة إلى عدد من قطاعات المركز.