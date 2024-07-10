الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك السفارة المصرية احتفالاتها بذكرى ثورة يوليو

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، معرضاً للصور التاريخية التي توثق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته السفارة المصرية بحضور شريف محمود عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة يوليو المجيدة.

وحظي المعرض باهتمام وإقبال الزوار والمهنئين والمشاركين في الحفل الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال - أبوظبي.

وتعدّ الصور التي ضمها المعرض جزءاً من مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق تاريخ الإمارات وعلاقاتها مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

ويستعرض المعرض العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، إذ أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وازدادت متانة ورسوخاً في ظل القيادة الرشيدة للدولة التي تسير على نهج الشيخ زايد "طيب الله ثراه" .

ويعدّ المعرض الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية، نافذة تطلّ منها الأجيال على تاريخ العلاقات المميزة بين قيادة وشعب البلدين الشقيقين.