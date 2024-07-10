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التعليم والمعرفة

محمد أحمد إبراهيم.. نحات المفاهيم الجديدة

عمل للفنان محمد إبراهيم في جناح دولة الإمارات في بينالي البندقية 2022 (تصوير: إسماعيل نور)
11 يوليو 2024 00:59

«متحف سولومون آر جوجنهايم» (Solomon R Guggenheim Museum) يستحوذ على خمسة أعمال للفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم».. خبر جديد يضيء على واحدة من التجارب الفنية الرائدة في الإمارات، حيث يعد هذا الاستحواذ من المؤسسة الفنية البارزة في نيويورك على منحوتات الفنان محمد أحمد إبراهيم، احتفاءً مستحقاً به وبمسيرته الفنية الاستثنائية، التي تقاطعت زمنياً وفنياً وعبر صداقة عميقة مع تجارب الرواد حسن شريف وعبدالله السعدي وحسين شريف محمد كاظم، وما قاله حسن شريف عن محمد أحمد إبراهيم كثير، ومنه: «يعبر محمد أحمد إبراهيم عن الزمن، الحركة والمكان عن طريق علامات على سطح الأرض.
تجربة محمد أحمد إبراهيم هي من نماذج الذكريات الثقافية للمجتمع ودمج بعضه ببعض يشبه تصرف إنسان قديم عندما كان يخدش على جدران الكهوف لكي يقول فقط إن إنساناً كان هنا». 
فيما أطلق عليه الشاعر عادل خزام لقب «نحات المفاهيم الجديدة» في كلمته بالكتاب الاحتفالي (محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب) الذي أصدره الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية عام 2022.

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