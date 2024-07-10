الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات للفنون التشكيلية» تعرض أعمال 25 فناناً عبر «أجيال»

محمد يوسف في صورة جماعية خلال المعرض (من المصدر)
11 يوليو 2024 00:59

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي وجهة رائدة للاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة
برعاية منصور بن زايد .. «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» تستقبل طلبات الترشح حتى 31 أغسطس

أقيم في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية أمس الأول، معرض «أجيال» التشكيلي، بمشاركة 25 فناناً، وضمّ المعرض، الذي انطلق بالتعاون ما بين الجمعية ومركز الفن للجميع وجامعة الشارقة - كلية الفنون الجميلة والتصميم -، العديد من الأسماء اللافتة لفنانين وفنانات إماراتيين وعرب وأجانب أبرزوا أعمالهم بما تشتمل عليه من دلالات ورؤى عكست تجربتهم وهدفهم من رسوماتهم وأعمالهم الفنية، حيث تناولت بعض الأعمال النواحي الإنسانية والاجتماعية، من خلال التعبير عن الفقد والغياب أو توظيف ما يحيط بالفنان من يوميات وما تختزن به ذاكرته من أشياء ومعلومات وثقافات بيئية دخلت في هذه الأعمال، كما عبّر جانب من اللوحات عن مفهوم الحياة والحالة النفسيّة قيد الاستلهام، حيث برز عنصر اللون والتقنيات المستخدمة لتخدم قصص وحكايات واقتباسات هؤلاء الفنانين والفنانات عبر مواهب يأملون منها أن تقدمهم إلى الجمهور والنقاد، بهدف خوض التجربة الفنية والانطلاق منها إلى تجارب وآفاق أنضج وأوسع.
وفي تصريح لـ«الاتحاد» قال الفنان محمد يوسف، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، إنّ معرض «أجيال» هو بادرة للاستثمار في الفنانين المشاركين وتهيئتهم نحو مستقبلهم الفني الواثق، باعتبارهم حملة مشعل وراية الحركة التشكيلية في الإمارات مستقبلاً، كأجيال يجب أن تٌعطى الفرصة الكافية لذلك. وأكّد يوسف إيمان الجمعية بأهمية الاشتغالات «خارج الصندوق» لتحقيق الهدف الإبداعي والعمل على موضوع الاندماج والتلاقي والتبادل الفني بين المشاركين.من جهته، أكد الفنان الإماراتي محمد الأستاد نائب رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية موضوع البناء على الموهبة الفنية وتنميتها، وضرورة إيمان العائلة والأسرة بالفنان ودعمه لكي يخرج إلى جمهوره بثقة يتدرج خلالها في تجارب فنية واقعية، نحو بصمة تعتبر طموحاً لكلّ فنان يبحث عن شخصيته في بدايات ونضوج مسيرته الفنيّة.

جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
الفنون التشكيلية
الإمارات
الفن التشكيلي
امعة الشارقة
الشارقة
محمد يوسف
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
أوامر إسرائيلية بإخلاء فوري لمدينة غزة
11 يوليو 2024
أولاف شولتز وجو بايدن وينس ستولتنبرغ خلال القمة في واشنطن (أف ب)
الأخبار العالمية
قمة «الناتو».. تعهدات بأنظمة دفاع جوي جديدة لأوكرانيا
11 يوليو 2024
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر ألغام «الحوثي» على حياة اليمنيين
11 يوليو 2024
انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة على طريق بولاية سوكري في فنزويلا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
تداعيات مدمرة للتغير المناخي في أميركا اللاتينية
11 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©