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انطلاق معرض «إيديشنز، دبي» الجديد للفنون والتصاميم نوفمبر المقبل

انطلاق معرض «إيديشنز، دبي» الجديد للفنون والتصاميم نوفمبر المقبل
11 يوليو 2024 19:08

دبي (الاتحاد)

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ينضمّ معرض «إيديشنز، دبي» الجديد للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود إلى قائمة الفعاليات الثقافية الحافلة في دبي، حيث ينطلق بنسخته الأولى على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم.
ويُقام معرض «إيديشنز، دبي» في الفترة بين 6 - 9 نوفمبر 2024 في حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة في دبي.
وتنطلق النسخة الافتتاحية من هذا المعرض الأول في الشرق الأوسط للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود بالتزامن مع معرض «داون تاون ديزاين»، ليلقي الضوء على مجموعة مميزة من الأعمال الفنية التي يقدّمها أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية.
وسيحظى زوّار المعرض بفرصة الاطلاع على مجموعة متنوّعة من الأعمال الفنية المطبوعة والتصاميم العصرية والصور الفوتوغرافية والسيراميك والأعمال الورقية المعروضة للبيع.
وستكون الأعمال الفنية متوفرة للبيع بأسعار مختلفة، بما يتيح لهواة جمع الأعمال الفنية من المحترفين والطموحين الاطلاع على جانب جديد من قطاع الفنون والارتقاء به على نطاق واسع في المنطقة.
وسيستقطب معرض «إيديشنز، دبي» جمهور وبرنامج فعاليات «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد على مستوى المنطقة للتصاميم الراقية والمعاصرة، والمعرض الفني العالمي الرائد «آرت دبي»، سعياً لمواصلة الاستثمار في قطاع الإبداع والمبدعين على مستوى المنطقة.
وسيكون معرض «إيديشنز، دبي» من الفعاليات الرئيسية ضمن برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم، الذي يحتفي بانطلاق نسخته العاشرة هذا العام بالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم.
ويهدف معرض «إيديشنز، دبي»، إلى جانب برنامج معرض «داون تاون ديزاين» الغني بالفعاليات الرائدة، إلى تعزيز التبادل الثقافي والوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور المهتمّ بالفنون والتصاميم. 

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