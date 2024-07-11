«الفجيرة الدولي للمونودراما».. جوائز مالية للعروض والنصوص

الفجيرة (وام)

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، الذي سينعقد في الفترة ما بين 10 ولغاية 18 إبريل 2025، مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي، والتي يعتمدها المهرجان للمرة الأولى في تاريخه ترسيخاً للمهرجان في المشهد الثقافي العربي والدولي، وتعزيزاً للجانب الثقافي والإبداعي لدى الكتاب والمبدعين في الوطن العربي، وإظهار طاقاتهم الفكرية والفنية وتحفيزهم على تقديم الأفضل في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية.

ورصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاثة الأولى المتكاملة، بحيث يحصل العرض الأول على خمسين ألف درهم، والعرض الثاني على ثلاثين ألف درهم، والعرض الثالث على عشرين ألف درهم، فيما سيكافأ أفضل ممثل مسرحي بالدورة بجائزة منفصلة تبلغ خمسين ألف درهم، بحيث تعتبر هذه الجوائز الأضخم دولياً ضمن مسابقات عروض الممثل الواحد.

كما ستقدم جوائز أخرى لمسابقة أفضل النصوص المسرحية، حيث سيتم العمل على تسلم المشاركات ابتداء من 1 أغسطس المقبل وحتى نهاية شهر فبراير 2025.

وبإمكان المشاركين رفع مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني https://fcma.gov.ae/

كما اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الجوائز ومعاييرها وشروطها وضوابط المشاركة فيها خلال شهر سبتمبر المقبل.