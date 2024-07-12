خليفة بن حماد الكعبي.. بصمة بارزة في المشهد الأدبي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعربت الأوساط الشعرية في الإمارات، عن حزنها للفقد الكبير، الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي، أحد قامات الشعر في الدولة، الذي وافته المنية.

رحل الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي، بعد مسيرة شعرية حافلة، تاركاً إرثا من القصائد الوطنية والاجتماعية الخالدة. حيث تعد قصائده من البصمات البارزة في المشهد الأدبي في الإمارات، إلى جانب مشاركته في مجلس شعراء المنطقة الشرقية بالعين مع نخبة من الشعراء.

ولد الراحل وعاش في مدينة العين، وكان من أوائل الشعراء الذين أسسوا للحركة الشعرية في أبوظبي.

كان عضواً من أعضاء مجلس شعراء المنطقة الشرقية بالعين، ومن مؤسسي المجلس في تلفزيون أبوظبي.

يمتلك الشاعر خليفة بن حمّاد الكعبي حضوراً مجتمعياً بشخصيته الجميلة ومحبته ودعمه للشعراء.

وشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عبر منصة "إكس" بنعي الشاعر الكعبي.

كما نعى، الشاعر خليفة بن حماد الكعبي طيف كبير من الإماراتيين، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وأعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم للفقد الكبير واستذكروا مقاطع من قصائده التي تأثروا بها والتي لها حضور بارز في المشهد الأدبي في الإمارات.

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ونعى رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، الدكتور سلطان العميمي، الشاعر الراحل، وقال: "فقدت الساحة الشعرية أحد كبار شعرائها. وهو السيد الفاضل خليفة بن حمّاد الكعبي، والد الشاعر محمد خليفة بن حمّاد الكعبي. خالص التعازي لأسرة الفقيد الراحل وعموم بني كعب الكرام، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر». وذلك عبر حسابه على منصة «إكس».