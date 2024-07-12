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«مدينة الشارقة للنشر» تعزز التواصل بين عملائها

جانب من الفعالية (من المصدر)
13 يوليو 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” فعالية خاصة لبناء شبكة تواصل بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلين لديها، بالتعاون مع شركة النقل والخدمات اللوجستية “فيديكس”، قدم خلالها خبراء شركة “فيديكس” معلومات شاملة حول الخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن والاستيراد والتصدير، التي يمكن الاستفادة منها، كما وفرت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” لأصحاب الشركات المسجلين لديها فرصة للتواصل وتبادل الأفكار، واستكشاف فرص شراكات جديدة، وعقدت جلسة أسئلة وأجوبة، لضمان استفادة رواد الأعمال المشاركين من هذه المبادرة.
واستعرضت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” برنامج التوصيات الذي يتيح للشركات العاملة وقاعدة عملائها ممن استفادوا من مزايا خدمات تأسيس أعمالهم في المنطقة الحرة، فرصة توصية وإحالة رائد أعمال أو مشروع تجاري لتأسيس شركته فيها، حيث تعكس المبادرات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة “فيديكس” التزام “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” بتعزيز نجاح الأعمال والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون للوصول للأهداف المشتركة.

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