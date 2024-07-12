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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يُعلن الفائزين في «المنح البحثية»

«أبوظبي للغة العربية» يُعلن الفائزين في «المنح البحثية»
13 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي للغة العربية نتائج الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية، والذي يهدف من خلاله إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية وتقديم الدعم لمشاريع بحثية نوعية تُعزز مكانة اللغة العربية، إذ استقبل البرنامج لدورة العام الجاري 270 مشاركة من 31 دولة، وجاءت أعلى نسبة مشاركة من مصر، تلتها المغرب، ثم سوريا، ثم الأردن.
ويُقدم البرنامج منحاً في ستة مجالات تتضمن، المعجم العربي، المناهج الدراسية، الأدب والنقد، اللسانيات التطبيقية والحاسوبية، تعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، بإجمالي 600 ألف درهم إماراتي سنوياً.

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منصة مثالية
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن المركز ملتزم بمهمته المتمثلة في النهوض باللغة العربية والترويج لها كلغة للثقافة والإبداع، والبحوث والنشر. والمعرفة على الساحة العالمية، ومن هذا المنطلق، يسعى المركز إلى تقديم كافة سبل الدعم للباحثين والخبراء العاملين في دراسة المجالات المتعلقة باللغة العربية، ويعد برنامج المنح البحثية الذي يكمل الآن دورته الرابعة منصة مثالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الباحثين».
وأضاف: «لقد حقق البرنامج نمواً ملحوظاً منذ إطلاقه، ويسعدنا أن نتلقى عدداً أكبر من الأعمال التي تأتي من مختلف دول العالم وتتوسع كل عام، وتعكس قائمة الفائزين لهذا العام مجموعة مهمة من الأبحاث عالية الجودة التي يتم إجراؤها في المجالات المتعلقة باللغة العربية، ويحفزنا الإقبال المتزايد على البرنامج لتعزيز الجهود العلمية في جذب المزيد من المشاركات للدورات المقبلة».

الأعمال الفائزة
وتضمنت قائمة الأعمال الفائزة 8 أعمال سيُقدم المركز لأصحابها الدعم المالي لإنجازها وتقديمها بالشكل الأمثل، وذلك في مختلف فروع اللغة العربية، حيث اختيرت بحوث «خطاب الأراجيز التعليمية وترسيخ علوم الفهم: بحث في الوظيفة التداولية للإيقاع» للباحث مهدي لعرج من المغرب، و«المقدّس في الشّعر الجاهلي - دراسة موضوعاتية» للباحث عبدالله البرادي من السعودية، و«مدونة المرض في الأدب العربي مقاربة ثقافية» للباحثة فاطمة يوسف القرعان من الأردن، و«جماليات الصورة في شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دراسة تحليلية جمالية» للباحثة عائشة علي الغيص من الإمارات.
وفي مجال تحقيق المخطوطات اختير بحثا «شرح ديوان الحماسة، لأبي تمّام، شرح أبي الفتوح الجرجاني، ثابت بن محمد العدوي الأندلسي» للباحث أحمد محمد عطية عبدالهادي من مصر، و«نصف العمى: دراسة في السرديات الأدب شعبية وتحقيق لنسخة مجهولة من ألف ليلة وليلة» للباحث فرج الفخراني من مصر.
أما في مجال المعجم العربي فقد اختير بحثا «معجم الطعام والمؤاكلة» للباحث تيسير خلف من سوريا، و«المشترك المعجمي بين العربية ولغات جنوب بلاد الشام قبل الإسلام: من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس» للباحث عمر عبدالقادر الغول من الأردن.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
علي بن تميم
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