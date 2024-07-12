وزارة الثقافة تطرح برنامجاً ثقافياً إبداعياً متكاملاً

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الثقافة عن طرحها برنامجاً ثقافياً إبداعياً متكاملاً خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من مخيمها الصيفي للعام 2024 والذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، والذي يهدف إلى الاستثمار في طاقات جميع أفراد المجتمع، وبناء قدراتهم، وتوسيع مداركهم، واطلاعهم على كلّ ما هو جديد في ميدان المعرفة، وتعزيز هويتهم وثقافتهم الوطنية ليكونوا قادرين على بناء مستقبل دولة الإمارات.

ويجسّد المخيم التزام الوزارة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لجميع أفراد المجتمع من عمر 6 سنوات وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، وتشمل فئة ذوي الهمم، تسهم في تعزيز مهاراتهم، وقدراتهم الشخصية عبر توفير مجموعة متكاملة من الأنشطة التنموية الواقعية والافتراضية لضمان الوصول لكافة شرائح المجتمع ضمن برنامج يقدّم نحو 350 فعالية تشتمل على ورش العمل التفاعلية، والدورات التدريبية التخصصية والتي بلغ عددها 30 دورة تخصصية، ومجموعة من اللقاءات والجولات، بالشراكة مع عديد من الجهات المتخصصة في الدولة.

وسيكون جميع أفراد المجتمع على موعد مع تنوّع كبير في المضامين حيث ستتشارك كلٌ من مراكز الفجيرة الثقافي الإبداعي - مسافي، والحليفات، ومركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي- النخيل، ومركز عجمان الثقافي الإبداعي- الجرف، ومركز أم القيوين الثقافي الإبداعي - السلمة، ومركز أبوظبي الثقافي الإبداعي - الظفرة في تقديم برامج ثقافية، ومعرفية، وفنيّة، وتراثية.

ونظّم مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي - مسافي لزوّاره برنامج (جبسيات) الذي يعنى باطلاع المشاركين على أسس صناعة المجسّمات باستخدام مادة الجبس والتعرف على أساسياتها، كما سيعقد المركز أيضاً دورة «فنّ الديكوباج» لتعلّم أساليب تزيين (الدِلال) وتشكيل الرسومات بطرق إبداعية.

وسيتيح المركز لروّاده فرصة لاختبار قدراتهم ومهاراتهم في رياضة (الريشة الطائرة) من خلال برنامج تعليم ومسابقة الريشة الطائرة، ومن خلال «برنامج تصميم الحقائب القماشية» سيتعلّم المشاركون في هذه الفعالية طرق صناعة الحقائب القماشية بأساليب مبتكرة.

وشهد مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي - النخيل تنظيم ورشة عمل فنية بعنوان “شاركنا خيالك بفرشاة ولون”، التي ستعرّف المشاركين بأساسيات صناعة لوحات فنية، فيما سينظّم ورشة تفاعلية تحت عنوان “تعلّم معانا أساسيات التقديم” لتعلّم أساسيات تقديم البرامج المختلفة.

كما نظّم المركز جلسة “خراريف إماراتية تروي تراثنا” لإحياء الموروث الشعبي والهوية الوطنية الإماراتية من خلال سرد قصص وحكايات شعبية من الماضي متوارثة في تراث الإمارات، وبرنامج التعليم الذاتي “تعلم اللغة الإنجليزية مع تطبيق دولينغو Duolingo “ ، إضافة إلى ورشة عمل “فنّ الباليه” حول أهم تقنيات هذا الرقص التعبيري.

أما مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي - الحليفات، نظّم زيارة تحت شعار “معاً نتعرف على متحف الفجيرة” حيث سيطلع المشاركون الصغار واليافعين من خلال زيارتهم لمتحف الفجيرة على تاريخ وطنهم، وهويتهم الإماراتية، كما وينظم المركز ورشة “ثقافة الخطّ العربي”.

وعقد مركز عجمان الثقافي الإبداعي - الجرف ورشة “طرق الصيد البحري” التي ستكشف على أهم وأبرز طرق الصيد البحرية، وسينظم مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي - السلمة ورشة بعنوان “معاً نصنع مجسم البري”، فيما سيعقد مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي - الحليفات ورشة “الجرائم الإلكترونية” للتعريف بأنواعها وأسباب انتشارها.

وسيكون الجمهور المحبّ للمسرح على موعد مع العرض المسرحي “ابتلشنا فيهم”، الذي يحاكي قضايا التواصل الاجتماعي والبرامج الدخيلة على مجتمعنا، الذي يستضيفه مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي - النخيل، وفي تجربة استثنائية سيختبر المشتركون متعة تصوير النجوم، واكتشاف إجراء التصوير الفلكي، والأدوات اللازمة للتصوير الليلي، التعرف على العديد من الخيارات والتقنيات المتّبعة.

إلى جانب ذلك كلّه سيعمل المخيم على تنظيم سلسلة من الزيارات إلى مجموعة من المعالم التراثية والأماكن الثقافية في إمارات الدولة، بهدف الاطلاع على حضارة، وثقافات الدولة ورؤية الإمارات المستقبلية، حيث تمثل المعالم منارة للعلم والثقافة والمعرفة، ومن بين تلك الأماكن: متحف الفجيرة، ومتحف رأس الخيمة، متحف عجمان، والحي التراثي بعجمان، بالإضافة إلى سوق صالح الشعبي بعجمان، كما سينظم المخيم زيارات إلى شبكة أم القيوين الإذاعية، ومزرعة لآلئ السويدي برأس الخيمة، النادي العلمي بالفجيرة ، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.