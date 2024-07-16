«أبوظبي للغة العربية» يعلن عن اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل» في دورتها الثالثة

أبوظبي (أبوظبي)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تشكيل اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل في دورتها الثالثة، وتضم اللجنة نخبة من المبدعين والقامات الفكرية والأدبية والأكاديمية المرموقة. يرأس اللجنة عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتضم كلاً من الشاعر الإماراتي عبيد بن قذلان المزروعي، والباحث الكويتي الدكتور عبد الله بن غليس، والناقدة والشاعرة الإماراتية الدكتورة عائشة الشامسي، والملحن والفنان والباحث المصري حسن زكي.

ووجه عبد الله ماجد آل علي الشكر للقائمين على جائزة «كنز الجيل»، وأعرب عن ثقته بأن هذه الجائزة سوف تكون منارة للإبداع والتفوق، وتساهم في إبراز الشعراء المبدعين، وتعزيز مكانة التراث الأدبي للشعر النبطي. وأضاف: «ندعو الشعراء والمهتمين بالشعر النبطي إلى المشاركة الفعالة، ونأمل أن تكون (كنز الجيل) نقطة انطلاق نحو مزيد من الاهتمام بهذا التراث الأدبي الغني، وأن تدعم الإبداع الشعري في المنطقة».

و«كنز الجيل» جائزة سنوية أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في عام 2021؛ بهدف تكريم الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات الفلكلورية، وهي تُمنح للدارسين والمبدعين الذين قدموا أعمالًا تناولت الموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة، إذ تستلهم اسمها من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سعياً إلى إعلاء مكانة الشعر بوصفه مرآة للمجتمع، وتقديراً لما تُجسده أشعاره من مكانة في الوجدان الإماراتي والعربي.

ستة أفرع

تتضمن الجائزة ستة أفرع، هي «المجاراة الشعرية»، وتمنح للقصيدة التي تتميّز بقدرتها على مجاراة قصيدة مختارة للشيخ زايد. وفرع «الشخصية الإبداعية»، وتمنح جائزته لإحدى الشخصيات أو المؤسسات التي قدّمت إسهامات إبداعية بارزة وفاعلة في الشعر النبطي ودراساته، وفي مجالات الموسيقى والغناء والرسم والخط العربي.

وفرع «الفنون»، وتمنح جائزته لعمل فني يستخدم الأدوات البصرية والتقنية في قراءة وأداء وتجسيد شعر الشيخ زايد والشعر النبطي كالخط العربي، أو الفن التشكيلي.

وفرع «الدراسات والبحوث»، وتمنح جائزته للدراسات المنشورة الخاصة بالشعر النبطي، على أن تتناول أساليب هذا الشعر ومضمونه ومعجمه بأسلوب علمي ومقاربة بحثية جادّة. وفرع «الإصدارات الشعرية»، المخصص لتكريم ديوان شعري نبطي يتمتّع بالأصالة، شكلاً ومضموناً. وفرع «الترجمة»، وتُمنح جائزته للترجمات الخاصة بقصائد الشيخ زايد المترجمة إلى اللغات الأخرى، أو لتكريم عمل قدم خدمة كبيرة في نقل الشعر العربي وترجمته إلى اللغات الأخرى.