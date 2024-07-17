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نصوص ذاتية ووجدانية في «بيت الشعر»

محمد البريكي يتوسط حضور الأمسية
17 يوليو 2024 18:37

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، أقام بيت الشعر بالشارقة أمسية شعرية، مساء الثلاثاء 16 يوليو، شارك فيها ثلاثة شعراء، حلّقوا بنصوصهم في أجواء الفرح والحلم والجمال، وشارك في هذه الأمسية كل من الشاعر أحمد الأخرس، والشاعرة أحلام بناوي، والشاعر الدكتور عبدالمجيد فلاح، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي، مدير البيت، وجمهور غفير من الشعراء والنقاد ومحبي الشعر، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الشعراء والقصائد.
وبدأت الأمسية بتقديم الإعلامي أحمد العمّار، الذي أشاد بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجعله من إمارة الشارقة وجهة الأدباء، وبوصلة الشعراء، كما أشاد بمتابعة دائرة الثقافة وبجهود بيت الشعر، وقال في تقديمه: «هي الإمارة التي نهلت وتنهل من وهج وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحتضن المثقفين المبدعين والشعراء المتألقين».
افتتح القراءات الشاعر الدكتور عبدالمجيد فلاح، الذي مارس هواية الشعر في السباحة على صفحة الليل، وهو يكتب للوطن وللقمر مواجد تنضح بالصفاء والعاطفة والعشق.
بعده قرأت الشاعرة أحلام بناوي مجموعة من النصوص الذاتية، بلغة شفيفة ومشاعر مرهفة، ثم قرأت للإنسانية والعروبة، معرجة على واقع الحال الذي تتمناه أجمل.
واختتم القراءات الشاعر أحمد الأخرس، الذي تميزت نصوصه بالتحليق في فضاءات شعرية عالية التأمل، مقتنصة من الخيال صوراً تضيف إلى نصه بهاء.
وقرأ نصوصاً أخرى، اشتغل فيها على شكل التفعيلة، واستغل مساحتها لنثر ورد اللغة على المعنى.
في ختام الأمسية كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء ومقدم الأمسية.

بيت الشعر
الشارقة
الإمارات
منتدى الثلاثاء
محمد البريكي
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