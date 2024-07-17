محاضرة تتناول «المخطوطات العربية في مكتبة ليدن»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، يوم الثلاثاء، ضمن برنامجه الثقافي الصيفي، محاضرة عن بُعد بعنوان «المخطوطات العربية في مكتبة ليدن»، قدمتها الدكتورة رشا الخطيب، أستاذ مساعد في جامعة فيلادلفيا في الأردن.

هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على المجموعة المميزة من المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ليدن بهولندا، والتي بلغت ستة آلاف مخطوطة شرقية، أغلبها عربية.

وقد تم جمعها عن طريق المستشرقين الهولنديين من شتى بقاع العالم، مما ساهم في إكساب مكتبة ليدن سمعة علمية وشهرة عالمية في مجال الدراسات العربية والاستشراقية.

تناولت الدكتورة رشا من خلال العرض الذي قدمته عبر المنصة، تاريخ مدينة ليدن الهولندية وكيف تم تأسيس جامعتها، ثم ازدهار الدراسات العربية فيها والمخطوطات العربية التي وصلت إلى مكتبتها.

كما عرضت طرق الإفادة والوصول إلى المخطوطات العربية في مكتبة ليدن، من خلال الفهارس المتوافرة التي وصفت هذه المخطوطات بالتفصيل، ومن خلال الإفادة من شبكة الإنترنت وما توفره المكتبة من مخطوطات تمت رقمنتها، وبعضها متاح مجاناً للقراءة والتحميل.

كما تم عرض صفحات من بعض المخطوطات المميزة التي اشتهرت بها مكتبة جامعة ليدن. وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً من قبل المشاركين، وذلك من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات.