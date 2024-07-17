الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قناة «اليوتيوب» الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية تحصد «الدرع الفضي»

قناة «اليوتيوب» الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية تحصد «الدرع الفضي»
18 يوليو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)
حصدت قناة «اليوتيوب» الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية «الدرع الفضي» من إدارة «اليوتيوب» التابعة لمؤسسة «جوجل» العالمية لتخطي عدد مشتركي القناة أكثر من 100 ألف مشترك، ويأتي ذلك نظراً للثقة التي تحظى بها قناة «اليوتيوب»، بوصفها مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تبثّ المعلومات الدقيقة والموثقة.

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي: رؤى مشتركة في التنمية والازدهار المستدام

وحول هذا الإنجاز، قال عبد الله ماجد آل علي، المدير العام  للأرشيف والمكتبة الوطنية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية حريص على تطوير قناة «اليوتيوب» وتحديثها، وإثرائها وتغذيتها بشكل مستمر، وهذا ما جعل قناته المتخصصة تحصد «الدرع الفضي» في زمن قياسي من المتابعة الدقيقة والمسؤولة.
وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد اتبع خطة استراتيجية ممنهجة سهّلت وصول زوار شبكة الإنترنت إلى قناة «اليوتيوب» لمتابعة الأفلام الوثائقية الوطنية، والفيديوهات التي تدعم الهوية المؤسسية للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتعزز سمعته المؤسسية، وتؤكد لجمهوره حرصه على جمع ذاكرة الوطن وحفظها وإتاحتها.
وأكد أن المحتوى الذي تزخر به قناة «اليوتيوب» الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي يتمثل بأكثر من 500 فيلم ومادة مرئية متنوعة تصبّ في صالح أهداف المؤسسة قد تم رفعها في القناة بشكل متسلسل وبأسلوب واع جذب العدد الأكبر من رواد «الإنترنت» والباحثين عن المعلومة التاريخية الموثقة والتراثية الدقيقة.
وأشاد بجهود القائمين على إدارة هذه القناة وتغذيتها وتطويرها، مؤكداً أن دوام بذل هذه الجهود المخلصة سوف يجعل القناة تحافظ على الصدارة والتميز، ويدعو للتفاؤل بالحصول على «الدرع الذهبي».
تجدر الإشارة إلى أن قناة «اليوتيوب»، والتي تعدّ واحدة من قنوات التواصل الاجتماعي السبع الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، قد لاقى محتواها تفاعلاً من قبل الجمهور؛ لأنه يدور في فلك تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، ويستعرض أبرز فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية وإسهاماته التي تبرز دوره الوطني الريادي، ويسهم هذا المحتوى المتنوع في إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوتيوب
الإمارات
يوتيوب
عبد الله ماجد آل علي
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
أسرى حرب روس داخل حافلة بعد عملية تبادل سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
18 يوليو 2024
فلسطينيون قرب أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق في غزة
18 يوليو 2024
ترامب وفانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
نائب ترامب يدخل المشهد الانتخابي «الجمهوري» بخطاب أمام مؤتمر ميلووكي
18 يوليو 2024
مسعفون يتفقدون سيارات إسعاف مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من انهيار نظام الدعم الإنساني في غزة
18 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©