مكتبة محمد بن راشد تنظم أمسية «النور الأبدي» الموسيقية

دبي (الاتحاد)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، الاثنين المقبل، في تمام الساعة 7:30 مساءً، أمسية موسيقية استثنائية بعنوان «النور الأبدي» للفنانة التونسية المبدعة فرح الفارسي، والتي ستقدم عرضاً موسيقياً تفاعلياً على آلة القانون، يجمع بين الأصالة والمعاصرة في مزيج فريد من نوعه.

وستبحر «الفارسي» بأسلوبها الفريد مع الجمهور في رحلة فنية عميقة تستكشف القيم الإنسانية والروحانية، من خلال مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تعكس مواضيع مثل الوطن، والحب، والألم، والسلام، والفرح، مع التركيز على تعزيز قيم التسامح والمحبة، والتفاعل الفكري والتأملي في ظل الأجواء الروحانية الفريدة التي تنشرها آلة القانون.

وحققت الفنانة التونسية فرح الفارسي، المعروفة بأسلوبها المبتكر في العزف على القانون، شهرة واسعة في العالم العربي وأوروبا، حيث بدأت مسيرتها الموسيقية في المعهد الموسيقي، ثم طورت شغفها العميق بآلة القانون.

وقدمت العديد من العروض الموسيقية في مسارح متنوعة حول العالم، من تونس إلى فرنسا وإسبانيا وتركيا والكويت ودولة الإمارات والجزائر، حيث أبهرت الجمهور بدمجها المميز بين الأنماط الموسيقية وتقديمها نهجاً معاصراً لآلة القانون.